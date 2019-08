India vs West Indies 1st ODI: वेस्टइंडीज ने गंवाया एक विकेट, बारिश ने दूसरी बार रोका खेल

जॉर्जटाउन: भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच गुरुवार को प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जा रहा पहला वनडे मैच एक बार फिर बारिश के कारण रोक दिया गया है. दूसरी बार जब मैच रुका तब विंडीज का स्कोर 13 ओवरों में 54 रनों पर एक विकेट है.

इविन लुइस 40 और शाई होप छह रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ था. बारिश के कारण ओवरों की संख्या घटा कर प्रत्येक पारी 43 ओवर कर दी गई थी, लेकिन सिर्फ 5.4 ओवरों का ही खेल हो पाया था कि बारिश दोबारा आ गई. बारिश रुकने के बाद जब मैच शुरू किया गया तब ओवरों की संख्या प्रत्येक पारी 34 कर दी गई.

Not looking great here at the moment. The covers are back on and its continuing to rain. We will be back with an update soon #WIvIND pic.twitter.com/pyzkeCQ6WQ

— BCCI (@BCCI) August 8, 2019