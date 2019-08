IND vs WI, 1st Test Day 1: वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का मौका

एंटिगा: वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर (Jason Holder) ने यहां सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में भारत के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC Test Championship) के तहत भारत का यह पहला टेस्ट मैच है. मेजबान वेस्टइंडीज के लिए शमर ब्रुक्स अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. मेजबान टीम चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर रही है.

भारतीय टीम ने लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया है. दोनों पारी की शुरुआत करेंगे. रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और उमेश यादव इस मैच में नहीं खेल रहे हैं.

बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई थी. स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर एक बार फिर से मैदान का निरीक्षण किया गया. इसके बाद मैदान खेलने लायक मिला तो 10 मिनट बाद यानी 9.30 बजे टॉस फेंका गया. वेस्टइंडीज और भारत (India vs West Indies) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का यह पहला टेस्ट मैच है.

West Indies win the toss and they will bowl first in the opening Test of their series against India.

Shamarh Brooks will debut for the home side.

