क्रिकेट

कब, कहां और कैसे देखें IND vs WI के बीच पहला टेस्ट, ये रही Live Telecast और Streaming डिटेल्स

When and where to watch IND vs WI Test: एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टेस्ट टीम वेस्टइंडीज के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. भारत की नजरें 2 अक्टूबर से शुरू हो रही वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज जीतने पर होंगी.

Sep 30, 2025, 04:25 PM IST
कब, कहां और कैसे देखें IND vs WI के बीच पहला टेस्ट, ये रही Live Telecast और Streaming डिटेल्स

IND vs WI 1st Test Live Streaming: एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टेस्ट टीम वेस्टइंडीज के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा भारतीय टेस्ट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की अपनी पहली ही सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ उनके ही घर में 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खेली. अब भारत की नजरें 2 अक्टूबर से शुरू हो रही वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज जीतने पर होंगी.

2 अक्टूबर को पहला मुकाबला

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का हिस्सा होगी. 5 मैचों में 46.67 के PCT के साथ भारत तीसरे स्थान पर है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज ने मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में अब तक एक भी टेस्ट नहीं जीता है और वे भारत के खिलाफ सीरीज में अपना खाता खोलने की कोशिश करेंगे. पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा.

दोनों टीमों का हो चुका है ऐलान

वेस्टइंडीज ने पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया था. रोस्टन चेज की कप्तानी में विंडीज टीम यह सीरीज खेलेगी. वहीं, भारतीय टीम का हाल ही में ऐलान किया गया. 8 साल बाद इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करने वाले करुण नायर को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि कमबैक सीरीज में उन्होंने निराश किया. देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल ही में इंडिया-ए के लिए खेलते हुए 150 रन की बेहतरीन पारी खेली. इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी बाहर हैं. ध्रुव जुरेल के साथ-साथ नारायण जगदीशन टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के विकल्प हैं.

दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन. जगदीसन (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज:  रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन, केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेगनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जेडियाह ब्लेड्स, जोहान लेन, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे और जेडन सील्स.

लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

भारत और वेस्टइंडीज की इस टेस्ट सीरीज का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. यानी आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से दोनों मुकाबलों का आनंद उठा सकते हैं. बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की तो इस सीरीज को भारत में JioHotstar ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा. JioHotstar ऐप से आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैचों का लुत्फ ले सकते हैं.

