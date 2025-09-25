Advertisement
trendingNow12936155
Hindi Newsक्रिकेट

श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं मिला भारत की टेस्ट टीम में मौका? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया बड़ा खुलासा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एक बार फिर भारत की टेस्ट टीम में मौका नहीं दिया गया है. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं मिला भारत की टेस्ट टीम में मौका? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया बड़ा खुलासा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एक बार फिर भारत की टेस्ट टीम में मौका नहीं दिया गया है. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा.

शुभमन गिल कप्तानी संभालेंगे

शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत की कप्तानी संभालेंगे. रवींद्र जडेजा उनके उपकप्तान होंगे. श्रेयस अय्यर को फिटनेस संबंधी समस्याओं के कारण भारत की टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला है. श्रेयस अय्यर ने पीठ की लगातार हो रही समस्या के इलाज के लिए लाल गेंद की क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक मांगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं मिला भारत की टेस्ट टीम में मौका?

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने श्रेयस अय्यर पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा, 'श्रेयस अय्यर एक सीनियर क्रिकेटर हैं. उन्होंने इंडिया A की भी कप्तानी की है और हम हमेशा से कई खिलाड़ियों में कप्तानी की क्षमता विकसित करने की कोशिश करते हैं. दुर्भाग्य से, वह अपनी फिटनेस के कारण उपलब्ध नहीं होंगे. सबसे बढ़कर, हम चाहते हैं कि वह खेलें और अच्छा खेलें.'

क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक मांगा

श्रेयस अय्यर 30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ शुरू होने वाले तीन 50 ओवर के मैचों के लिए भारत A टीम की कप्तानी करेंगे. श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ पहले अनौपचारिक चार दिवसीय टेस्ट में भारत ए की कप्तानी की थी, लेकिन पीठ की समस्या के कारण उन्होंने दूसरे टेस्ट से हटकर लाल गेंद की क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक मांगा था. बीसीसीआई ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shreyas Iyer

Trending news

अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
;