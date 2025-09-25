श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं मिला भारत की टेस्ट टीम में मौका? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया बड़ा खुलासा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एक बार फिर भारत की टेस्ट टीम में मौका नहीं दिया गया है. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा.

शुभमन गिल कप्तानी संभालेंगे

शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत की कप्तानी संभालेंगे. रवींद्र जडेजा उनके उपकप्तान होंगे. श्रेयस अय्यर को फिटनेस संबंधी समस्याओं के कारण भारत की टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला है. श्रेयस अय्यर ने पीठ की लगातार हो रही समस्या के इलाज के लिए लाल गेंद की क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक मांगा है.

श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं मिला भारत की टेस्ट टीम में मौका?

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने श्रेयस अय्यर पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा, 'श्रेयस अय्यर एक सीनियर क्रिकेटर हैं. उन्होंने इंडिया A की भी कप्तानी की है और हम हमेशा से कई खिलाड़ियों में कप्तानी की क्षमता विकसित करने की कोशिश करते हैं. दुर्भाग्य से, वह अपनी फिटनेस के कारण उपलब्ध नहीं होंगे. सबसे बढ़कर, हम चाहते हैं कि वह खेलें और अच्छा खेलें.'

क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक मांगा

श्रेयस अय्यर 30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ शुरू होने वाले तीन 50 ओवर के मैचों के लिए भारत A टीम की कप्तानी करेंगे. श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ पहले अनौपचारिक चार दिवसीय टेस्ट में भारत ए की कप्तानी की थी, लेकिन पीठ की समस्या के कारण उन्होंने दूसरे टेस्ट से हटकर लाल गेंद की क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक मांगा था. बीसीसीआई ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.