दिल्ली टेस्ट में काली पट्टी बांधकर उतरे टीम के खिलाड़ी, वजह जानकर क्रिकेट फैंस का टूट जाएगा दिल

India vs West Indies 2nd Test: भारत के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने पूर्व ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया है. साल 1975 में वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जूलियन 4 अक्टूबर को दुनिया छोड़ गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 10, 2025, 11:53 AM IST
India vs West Indies 2nd Test: भारत के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने पूर्व ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया है. साल 1975 में वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जूलियन 4 अक्टूबर को दुनिया छोड़ गए.

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पूर्व खिलाड़ी बर्नार्ड जूलियन के सम्मान में बांह पर काली पट्टियां बांध रहे हैं. बर्नार्ड का पिछले सप्ताह निधन हो गया था. ऑलराउंडर जूलियन 1975 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे.'

1970 के दशक में वेस्टइंडीज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जूलियन ने 24 टेस्ट मुकाबलों में 866 रन बनाने के साथ 50 विकेट अपने नाम किए थे. उन्होंने 12 वनडे मुकाबलों में 86 रन बनाए और 18 विकेट लिए. वर्ल्ड कप 1975 में बर्नार्ड जूलियन ने 5 मुकाबलों में 17.70 की औसत के साथ 10 विकेट हासिल किए थे. उन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबलों में 4-4 विकेट हासिल किए.

वेस्टइंडीज ने 1987 में भारत के खिलाफ जीता था दिल्ली टेस्ट

बतौर ऑलराउंडर क्रिकेट जगत में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले जूलियन ने साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 121 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी. उल्लेखनीय है कि वेस्टइंडीज की टीम ने साल 1987 में अंतिम बार दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के विरुद्ध टेस्ट मैच जीता था. भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट को पारी और 140 रन से गंवा चुकी वेस्टइंडीज इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी.

भारत का टेस्ट सीरीज जीतना तय

अगर यह मैच ड्रॉ भी रहा, तो सीरीज भारत के नाम होगी. हालांकि, पिछले मुकाबले में मेहमान टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए इस मुकाबले में भी मेजबान टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. टीम इंडिया इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के उतरी है. जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने दो बदलाव किए हैं. ब्रैंडन किंग और जोहान लेने इस मैच से बाहर हैं, उनके स्थान पर एंडरसन फिलिप और तेविन इमलाच को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Ind Vs WI

