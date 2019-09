INDvsWI: भारत ने किया वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ, 2-0 से जीती टेस्ट सीरीज

नई दिल्ली: भारत ने जमैका के सबीना पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 257 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने हनुमा विहारी के नाबाद 111 और कप्तान विराट कोहली के 76 व इशांत शर्मा की 57 रनों की पारी की बदौलत 416 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद बुमराह की घातक गेंदबाजी की दम पर वेस्टइंडीज को पहली पारी में 117 रनों पर ही समेट दिया.

299 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भारत ने विंडीज को फॉलोऑन नहीं दिया और दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 168 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और मेजबान टीम को 468 रनों का टारगेट दिया, जिसका पीछा करने उतरी कैरेबियन टीम दूसरी पारी में 210 रनों पर ही ढेर हो गई. इसी के साथ कप्तान कोहली की अगुवाई में टीम ने चौथे दिन ही जीत हासिल कर ली.

यह भारत-विंडीज सीरीज का आखिरी मैच भी था. टीम के अलावा भारतीय क्रिकेटरों, खासकर विराट कोहली ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया; जिससे वे देश के नंबर-1 कप्तान बन गए हैं.

Lovely batting by @Hanumavihari to get to his 1st 100. Also very good to see @ajinkyarahane88 get back in form.

The maturity & patience they have shown is a good sign for the Indian Test team.#WIvsIND pic.twitter.com/T5EaNxGdpn

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 2, 2019