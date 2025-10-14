Advertisement
trendingNow12960858
Hindi Newsक्रिकेट

घर में 'शुभ' शुरुआत... गिल की कप्तानी में भारत की पहली सीरीज जीत, वेस्टइंडीज 23 साल में लगातार 10वीं बार पस्त

IND vs WI 2nd Test Highlights: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. दिल्ली में सीरीज के दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन (मंगलवार) भारत ने 121 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीत लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में 'शुभ' शुरुआत... गिल की कप्तानी में भारत की पहली सीरीज जीत, वेस्टइंडीज 23 साल में लगातार 10वीं बार पस्त

India vs West Indies 2nd Test Match Result: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. दिल्ली में सीरीज के दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन (मंगलवार) भारत ने 121 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.  टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीत लिया. उसे दूसरी पारी में आखिरी दिन 58 रनों की आवश्यकता थी और उसने आसानी से इसे हासिल कर लिया. भारत ने इस जीत के साथ ही लगातार 10वीं बार वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में मात दी है. अक्टूबर 2002 से टीम इंडिया उसके खिलाफ हर सीरीज में जीती है.

गिल की कप्तानी में पहली सीरीज जीत

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती है. गिल को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहली बार कप्तानी का मौका मिला था. वह सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटी थी. गिल का इंतजार होमग्राउंड पर समाप्त हुआ और टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लिया. गिल ने अब तक 7 मैचों में भारत की कप्तानी की है और टीम इंडिया 4 मैचों में जीती है. उसे इंग्लैंड के खिलाफ दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच इंग्लैंड से ड्रॉ पर समाप्त हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

राहुल की संयमित पारी से जीता भारत

मैच के चौथे दिन स्टंप तक भारत का स्कोर 63/1 था. साई सुदर्शन 30 और राहुल 25 रन बनाकर नाबाद थे. यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर जोमेल वॉरिकन की गेंद पर एंडरसन फिलिप को कैच दे बैठे थे. उनके पवेलियन लौटने के बाद राहुल और सुदर्शन ने अर्धशतकीय साझेदारी करके भारत की पारी को संभाल लिया. सुदर्शन मैच के पांचवें दिन 39 रन बनाकर आउट हुए. रोस्टन चेज की गेंद पर शाई होप ने उनका कैच ले लिया. सुदर्शन और राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की. कप्तान शुभमन गिल जल्दी से मैच को समाप्त करने के प्रयास में 15 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हुए. चेज की बॉल पर ग्रीव्स ने उनका कैच लिया. राहुल एक छोर पर जमे रहे और मैच समाप्त करके लौटे. उन्होंने 108 गेंद पर नाबाद 58 रन बनाए. ध्रुव जुरेल 6 रन पर नाबाद रहे.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में भारत के सिर सजा जीत का ताज, फिर भी ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका से पीछे, देख लें WTC Points Table का हाल

यशस्वी-गिल के शतक के बाद चला कुलदीप का जादू

इससे पहले भारतीय कप्तान गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी को 5 विकेट पर 518 रन के स्कोर पर घोषित किया था. उसके लिए यशस्वी जायसवाल ने 175, गिल ने नाबाद 129 और सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे. इसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया. विंडीज टीम पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गई. कुलदीप यादव ने 5 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लेकर उसकी बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. भारत को पहली पारी में इस तरह 270 रनों की बढ़त मिल गई. टीम इंडिया ने फिर विंडीज को फॉलोऑन खेलने के लिए बुलाया. 

ये भी पढ़ें: दुखद: पिच पर ही चली गई इस क्रिकेटर की जान, टीम को जिताया मैच... पर खुद जिंदगी की जंग हार गया

वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में किया जोरदार संघर्ष

सीरीज की शुरुआती तीन पारियों में घटिया बल्लेबाजी करने वाली वेस्टइंडीज की टीम को देखकर लगा कि फॉलोऑन के बाद वह जल्द ही घुटने टेक देगी, लेकिन हुआ इसके उलट. विंडीज के बल्लेबाजों ने जोरदार संघर्ष दिखाया. ओपनर जॉन कैंपबेल ने अपने करियर का पहला और शाई होप ने आठ साल में पहला शतक लगाया. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 295 गेंदों पर 177 रन की मजबूत साझेदारी की और पारी की हार को टाल दिया. कैंपबेल 115 और होप 103 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रन बनाए. जस्टिन ग्रीव्स (नाबाद 50 रन) और जेडेन सील्स (32 रन) ने आखिरी विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी करके वेस्टइंडीज की लीड को 120 रनों तक पहुंचा दिया. इस तरह भारत को जीत के लिए 121 रनों का टारगेट मिला.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs West Indies

Trending news

बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित