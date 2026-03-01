Advertisement
trendingNow13126702
Hindi Newsक्रिकेटIND vs WI: बल्लेबाज या गेंदबाज... किसके इशारों पर नाचेगी ईडन गार्डन्स की पिच? इतने रन बना दिए तो जीत पक्की!

IND vs WI: बल्लेबाज या गेंदबाज... किसके इशारों पर नाचेगी ईडन गार्डन्स की पिच? इतने रन बना दिए तो जीत पक्की!

India vs West Indies: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. रविवार (01 मार्च) को भारत-वेस्टइंडीज के बीच आखिरी प्लेस के लिए सुपरहिट जंग होने की पूरी उम्मीद है. आइए जानते हैं कि ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहेगा? साथ ही इस मैच में टॉस का कितना अहम रोल रहने वाला है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs WI: कैसा रहेगा ईडन गार्डन्स पिच का मिजाज? (BCCI/ICC/X)
IND vs WI: कैसा रहेगा ईडन गार्डन्स पिच का मिजाज? (BCCI/ICC/X)

India vs West Indies: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 स्टेज अब अंतिम पड़ाव पर है. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. रविवार (01 मार्च) को भारत-वेस्टइंडीज के बीच आखिरी प्लेस के लिए सुपरहिट जंग होने की पूरी उम्मीद है. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर होने वाले मुकाबले को लेकर फैंस का जोश हाई है. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं. फैंस ये भी जानने को बेताब हैं कि ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहेगा? साथ ही इस मैच में टॉस का कितना अहम रोल रहने वाला है.

सुपर-8 में भारत और वेस्टइंडीज ने अभी तक 2-2 मुकाबले खेले हैं और दोनों का हाल एक जैसा रहा है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तो दोनों को जीत मिली, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भारत और वेस्टइंडीज को बुरी तरह धो दिया. यही वजह है कि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के बीच ये एक तरह से क्वार्टरफाइनल मुकाबला है.

ईडन गार्डन्स में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए सूखी पिच तैयार कर ली गई है. हालांकि, मैच से पहले पिच पर और पानी डाले जाने की संभावना है. इसके बावजूद, स्पिनरों की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। फिर भी, दोनों टीमों के आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए, बल्ले से एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. पहले गेंदबाजी करना आदर्श रहेगा, हालांकि भारत अपनी लय बनाए रखने के लिए पहले बल्लेबाजी भी कर सकता है. 180 से अधिक रन अच्छा स्कोर माना जा सकता है.

पहले बल्लेबाजी कर कितने रन बनाने होंगे?

भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन में एक से बढ़कर एक बिग हिटर्स मौजूद हैं. पिच भले ही स्पिनरों को मदद करेगी, लेकिन इसके बावजूद चौकों-छक्कों की बरसात हो सकती है. पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन एक औसतन स्कोर साबित हो सकता है. हालांकि, वेस्टइंडीज की बैटिंग में बहुत ज्यादा गहराई है और उसके देखते हुए अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो स्कोरबोर्ड पर 200 रन लगाना चाहेंगे.

IND vs WI: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग XI: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे/अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

ये भी पढ़ें: IND W vs AUS W: विदाई हो तो एलिसा हीली जैसी.. आखिरी ODI में ठोके 158 रन, वाइफ को देख गदगद स्टार्क

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

India vs West Indies

Trending news

ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद