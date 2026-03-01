IND vs WI: बल्लेबाज या गेंदबाज... किसके इशारों पर नाचेगी ईडन गार्डन्स की पिच? इतने रन बना दिए तो जीत पक्की!

India vs West Indies: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 स्टेज अब अंतिम पड़ाव पर है. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. रविवार (01 मार्च) को भारत-वेस्टइंडीज के बीच आखिरी प्लेस के लिए सुपरहिट जंग होने की पूरी उम्मीद है. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर होने वाले मुकाबले को लेकर फैंस का जोश हाई है. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं. फैंस ये भी जानने को बेताब हैं कि ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहेगा? साथ ही इस मैच में टॉस का कितना अहम रोल रहने वाला है.

सुपर-8 में भारत और वेस्टइंडीज ने अभी तक 2-2 मुकाबले खेले हैं और दोनों का हाल एक जैसा रहा है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तो दोनों को जीत मिली, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भारत और वेस्टइंडीज को बुरी तरह धो दिया. यही वजह है कि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के बीच ये एक तरह से क्वार्टरफाइनल मुकाबला है.

ईडन गार्डन्स में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए सूखी पिच तैयार कर ली गई है. हालांकि, मैच से पहले पिच पर और पानी डाले जाने की संभावना है. इसके बावजूद, स्पिनरों की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। फिर भी, दोनों टीमों के आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए, बल्ले से एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. पहले गेंदबाजी करना आदर्श रहेगा, हालांकि भारत अपनी लय बनाए रखने के लिए पहले बल्लेबाजी भी कर सकता है. 180 से अधिक रन अच्छा स्कोर माना जा सकता है.

पहले बल्लेबाजी कर कितने रन बनाने होंगे?

भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन में एक से बढ़कर एक बिग हिटर्स मौजूद हैं. पिच भले ही स्पिनरों को मदद करेगी, लेकिन इसके बावजूद चौकों-छक्कों की बरसात हो सकती है. पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन एक औसतन स्कोर साबित हो सकता है. हालांकि, वेस्टइंडीज की बैटिंग में बहुत ज्यादा गहराई है और उसके देखते हुए अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो स्कोरबोर्ड पर 200 रन लगाना चाहेंगे.

IND vs WI: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग XI: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे/अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

