T20I में बना 489 रन का प्रचंड रिकॉर्ड, भारत के खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

आमतौर पर 120 गेंद प्रति पारी वाले एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 400 रन बनना असंभव के बराबर है. लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 489 रन का आंकड़ा भी आसानी से टच हो गया. एक टी20 मैच ऐसा भी है, जिसमें 489 रन का असंभव रिकॉर्ड भी बन गया. इस मैच के दौरान 35 चौकों और 32 गगनचुंबी छक्कों ने फैंस के होश उड़ाकर रख दिए.

T20I में बना 489 रन का प्रचंड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 489 रन के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला प्रचंड रिकॉर्ड भी बन चुका है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया एक टी20 इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2016 में फ्लोरिडा (स. रा. अमेरिका) में खेले गए एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 489 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बन गया था, जिसमें 35 चौके और 32 गगनचुंबी छक्के लगे थे. तब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, जब ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था.

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 27 अगस्त 2016 को इस ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 245 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. वेस्टइंडीज के लिए ओपनर एविन लुईस ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 49 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली. एविन लुईस ने 204.08 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 5 चौके और 9 छक्के लगाए. एविन लुईस ने इस दौरान भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी के एक ओवर में लगातार 5 छक्के भी जड़ दिए थे.

भारत के सभी गेंदबाज बेबस नजर आए

वेस्टइंडीज के लिए एविन लुईस के अलावा जॉनसन चार्ल्स ने 33 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली. जॉनसन चार्ल्स ने 239.39 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 6 चौके और 7 छक्के लगाए. वेस्टइंडीज की पारी में कुल 13 चौके और 21 छक्के लगे. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के सामने भारत के सभी गेंदबाज बेबस नजर आए थे.

भारत ने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए

वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 245 रन का स्कोर टांग दिया था. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तब 229 रन हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज का रिकॉर्ड हुआ करता था. यानी तब भारत के सामने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज करने की चुनौती थी. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 246 रन का टारगेट तब कोई भी टीम चेज नहीं कर पाई थी. वेस्टइंडीज की जीत 100 प्रतिशत तय थी. वेस्टइंडीज की इस T20I मैच में जीत पक्की हो चुकी थी, लेकिन भारत ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए.

बन गया प्रचंड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के 246 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत ने लगभग जीत दर्ज कर ही ली थी, लेकिन यह टीम 1 रन से चूक गई. टीम इंडिया ने 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 244 रन ठोक डाले, लेकिन वह मैच नहीं जीत पाई. भारत की पारी में कुल 22 चौके और 11 छक्के लगे. इस टी20 इंटरनेशनल मैच में कुल 489 रन बने. यह किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में बने दूसरे सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी है. इस दौरान 35 चौके और 32 छक्के लगे. टीम इंडिया के लिए केएल राहुल ने तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 51 गेंदों पर 110 रनों की नाबाद पारी खेली. केएल राहुल ने 215.68 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 12 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके अलावा रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली. रोहित शर्मा ने 221.42 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने 25 गेंदों पर 43 रन बनाए, लेकिन वह भारत को जीत नहीं दिला पाए. भारत यह मैच 1 रन से हार गया.