जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन तय! कप्तान श्रेयस अय्यर करेंगे ये बड़े बदलाव

India vs Zimbabwe 1st T20I: भारत और जिम्बाब्वे (India vs Zimbabwe) के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (23 जुलाई) से होगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हरारे में आज शाम 4:30 बजे (IST) से खेला जाएगा. टीम इंडिया पिछले एक महीने में UK दौरे पर लगातार 3 इंटरनेशनल व्हाइट बॉल सीरीज हारने के बाद जिम्बाब्वे पहुंची है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा टीम इंडिया के लिए चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद से कोई T20I मैच नहीं जीता है.
श्रेयस अय्यर का भारत के कप्तान के तौर पर डेब्यू खराब रहा, क्योंकि आयरलैंड ने टीम इंडिया को 2-0 से हराया. इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, टीम इंडिया हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम से लगातार 4 मैच हार गई. इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 4-0 से हराया. जिम्बाब्वे भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है. टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ करने की उम्मीद करेगी. आइए एक नजर डालते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगा.
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I मैच में अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी. वैभव सूर्यवंशी चौके और छक्कों की बारिश कर किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं.
श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. तिलक वर्मा नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं. श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को गहराई देंगे. ऑलराउंडर शिवम दुबे और रिंकू सिंह नंबर-6 और नंबर-7 पर भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे और रिंकू सिंह 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे.
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I मैच में रवि बिश्नोई ही मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. हर्ष दुबे और सूर्यांश शेडगे प्लेइंग इलेवन से बाहर रहेंगे.
भारतीय टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी यूनिट में मयंक यादव, यश ठाकुर और प्रिंस यादव को चुन सकती है. शिवम दुबे तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर होंगे और वह चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, यश ठाकुर, प्रिंस यादव.
इन 5 प्लेयर्स का कट सकता है पत्ता
कॉम्पटीशन के चलते हर्ष दुबे, अशोक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, अशोक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह का जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I मैच में Playing XI से पत्ता कट सकता है.