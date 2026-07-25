IND vs ZIM: भारत के 5 खूंखार क्रिकेटर... जो जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I मैच में मचाएंगे तूफान! अकेले दम पर पलट सकते हैं मैच

भारत के पास 5 ऐसे खूंखार क्रिकेटर्स हैं, जो उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जिता सकते हैं. भारत के पास इसी के साथ ही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बनाने का मौका होगा. भारतीय टीम आज शाम 4:30 बजे (IST) हरारे के मैदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. आयरलैंड ने पिछले महीने जून में टीम इंडिया को 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से हराया था. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर एक T20I मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, टीम इंडिया हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम से लगातार 4 T20I मैच हार गई.
इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-0 से हराया था. टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. आइए आपको उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में जमकर तबाही मचा सकते हैं.
प्रभसिमरन सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर ओपनिंग कर सकते हैं. प्रभसिमरन सिंह को डेब्यू का मौका देना भारतीय टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है. ऐसे में अभिषेक शर्मा को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना होगा. प्रभसिमरन सिंह विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं. पावर-प्ले में कोई भी गेंदबाज प्रभसिमरन सिंह के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. प्रभसिमरन सिंह पटियाला (पंजाब) के रहने वाले हैं. प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक 129 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 27 अर्धशतकों के साथ 3665 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का टी20 क्रिकेट में बेस्ट स्कोर नाबाद 119 रन है. प्रभसिमरन सिंह बेहतरीन विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं.
टी20 सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन अच्छी लय में दिखाई दिए थे. उन्होंने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की आतिशी पारी खेली थी. ऐसे में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी ईशान बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं. इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से कुछ प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बाद ईशान जिम्बाब्वे के कमजोर गेंदबाजी अटैक के खिलाफ दमदार खेल दिखाना चाहेंगे.
पहले टी20 में सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर एक बार फिर हर किसी की निगाहें होंगी. वैभव सूर्यवंशी अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, जिसका उदाहरण वह सीरीज के पहले ही मैच में पेश कर चुके हैं. हरारे के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड भी दमदार रहा है.
इंटरनेशनल क्रिकेट में मयंक यादव की शानदार वापसी हुई है. पहले टी20 में मयंक की रफ्तार और लाइन एंड लेंथ दोनों ही कमाल थी. मयंक यादव ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया था. मयंक यादव दूसरे टी20 में भी जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं.
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को मौका मिल सकता है. भारतीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर अपनी तेज रफ्तार और अहम मौकों पर विकेट लेने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. यश ठाकुर ने IPL और विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई है. यश ठाकुर विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं. 74 T20 मैचों में यश ठाकुर ने 110 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 16 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है. यश ठाकुर दाएं हाथ से तेज और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में यश ठाकुर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं.