फ्लॉप अभिषेक शर्मा का Playing XI से कटेगा पत्ता! कल दूसरे T20I में ये खूंखार बल्लेबाज बन सकता है सूर्यवंशी का पार्टनर

India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला कल (शनिवार) शाम 4:30 बजे (IST) से हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जाएगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 7 विकेट से जीतकर भारत टी20 सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है. भारतीय टीम अगर दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच भी जीत लेती है तो वह सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना लेगी. भारतीय टीम को इसके लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव करना होगा.
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए फ्लॉप ओपनर अभिषेक शर्मा को भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर प्रभसिमरन सिंह को मौका देना होगा. अभिषेक शर्मा अपनी आखिरी पांच टी20 इंटरनेशनल पारियों में केवल 73 रन ही बना पाए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस दौरान 43, 10, 16, 3 और 1 रन के स्कोर ही बनाए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार को हरारे में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भी अभिषेक शर्मा बल्ले से नाकाम साबित हुए थे. अभिषेक शर्मा इस मैच में 8 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए.
अभिषेक शर्मा के फ्लॉप शो के बाद उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट सकता है. प्रभसिमरन सिंह बेंच पर बैठे हैं और उन्हें मौका मिल सकता है. प्रभसिमरन सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर ओपनिंग कर सकते हैं. प्रभसिमरन सिंह विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं. पावर-प्ले में कोई भी गेंदबाज प्रभसिमरन सिंह के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. प्रभसिमरन सिंह जब क्रीज पर उतरते हैं तो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाज से विरोधी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस करके रख देते हैं.
प्रभसिमरन सिंह पटियाला (पंजाब) के रहने वाले हैं. प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक 29 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36.34 की औसत से 1599 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 202 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. प्रभसिमरन सिंह ने 58 लिस्ट A मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 12 अर्धशतक के साथ 2237 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का लिस्ट A क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 167 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने 129 टी20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 27 अर्धशतकों के साथ 3665 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का टी20 क्रिकेट में बेस्ट स्कोर नाबाद 119 रन है. प्रभसिमरन सिंह बेहतरीन विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं.
अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वह दुनिया के खतरनाक T20 बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 54 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 188.69 के स्ट्राइक रेट और 31.74 की औसत से 1619 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 11 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 162 चौके और 104 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.