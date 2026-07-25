कौन हैं यश ठाकुर? जो दूसरे T20I मैच में भारत के लिए कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू, बनेगा सबसे घातक हथियार

India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (शनिवार) शाम 4:30 बजे (IST) से हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जाएगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 7 विकेट से जीतकर भारत टी20 सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है. भारतीय टीम अगर दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच भी जीत लेती है तो वह सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना लेगी. भारतीय टीम को इसके लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव करना होगा.
कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को मौका देना होगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में अशोक शर्मा एक भी विकेट नहीं ले पाए और उन्होंने 4 ओवर में 29 रन लुटा दिए. तेज गेंदबाज अशोक शर्मा के फ्लॉप शो के बाद उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट सकता है. तेज गेंदबाज यश ठाकुर बेंच पर बैठे हैं और उन्हें मौका मिल सकता है.
भारतीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर अपनी तेज रफ्तार और अहम मौकों पर विकेट लेने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. यश ठाकुर ने IPL और विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई है. IPL 2025 और IPL 2026 सीजन के लिए पंजाब किंग्स में जाने से पहले, यश ठाकुर ने IPL 2023 और IPL 2024 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व किया था. अपने करियर की शुरुआत में यश ठाकुर ने अंडर-19 लेवल पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था. जिम्बाब्वे का दौरा यश ठाकुर के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने और घरेलू क्रिकेट में मिली कामयाबी को ग्लोबल स्टेज पर साबित करने का मौका लेकर आया है.
यश ठाकुर का जन्म 28 दिसंबर 1998 को कोलकाता में हुआ था. यश ठाकुर विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं. यश ठाकुर ने 32 फर्स्ट क्लास मैचों में 93 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उनका एक पारी में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 44 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है. यश ठाकुर ने 57 LIST-A मैचों में 90 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 53 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है. इसके अलावा 74 T20 मैचों में यश ठाकुर ने 110 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 16 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है. यश ठाकुर दाएं हाथ से तेज और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं.
यश ठाकुर को डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में सालों की कड़ी मेहनत के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था. यश ठाकुर के पिता की साल 2023 में जानलेवा कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी. यश ठाकुर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'यह पापा का ही सपना था. मैं उनके लिए बहुत आभारी हूं, क्योंकि पहले दिन से जब तक वो थे, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और वह टीम इंडिया की जर्सी में मुझे देखना चाहते थे. आज वो होते तो बहुत खुश होते. वह हमेशा से मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं. उन्होंने मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत कुछ किया है. मैंने उन्हें मेरे लिए अनगिनत त्याग करते देखा है.'
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर.