IND vs ZIM: इंग्लैंड दौरा खत्म... अब इस देश में सीरीज खेलेगा भारत, जानिए पहला T20I मैच मुफ्त में कब, कहां और किस चैनल पर देखें

IND vs ZIM, 1st T20I Live Streaming: भारत और जिम्बाब्वे (India vs Zimbabwe) के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज गुरुवार (23 जुलाई) से होगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हरारे में शाम 4:30 बजे (IST) से खेला जाएगा. टीम इंडिया पिछले एक महीने में UK दौरे पर लगातार 3 इंटरनेशनल व्हाइट बॉल सीरीज हारने के बाद जिम्बाब्वे पहुंच गई है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा टीम इंडिया के लिए चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद से कोई T20I मैच नहीं जीता है.
श्रेयस अय्यर का भारत के कप्तान के तौर पर डेब्यू खराब रहा, क्योंकि आयरलैंड ने टीम इंडिया को 2-0 से हराया. इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, टीम इंडिया हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम से लगातार 4 मैच हार गई. इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 4-0 से हराया. जिम्बाब्वे भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है. टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ करने की उम्मीद करेगी.
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ने भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया है. भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए रवि बिश्नोई को टीम में मौका दिया है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं. मेडिकल जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वरुण चक्रवर्ती, जो इंग्लैंड में पिछले दो T20I मैचों से हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर थे अब वह वापसी के लिए फिट नहीं हैं. इसके बाद रवि बिश्नोई को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है.
सेलेक्टर्स ने जिम्बाब्वे में भारत की तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए संजू सैमसन को नजरअंदाज किया है, जिससे वह टूरिंग स्क्वाड से बाहर रहने वाले कई बड़े नामों में से एक बन गए हैं. यह बात इसलिए भी खास है, क्योंकि संजू सैमसन अभी भी जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की मुख्य टीम में शामिल हैं. BCCI ने यह नहीं बताया है कि उन्हें आराम दिया गया है या खराब फॉर्म और चयन के आधार पर बाहर रखा गया है. संजू सैमसन के अलावा, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे.
रिंकू सिंह और मयंक यादव भारत की T20I टीम में शामिल हैं. भारतीय टीम में 4 नए चेहरे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को पहली बार T20I टीम में शामिल किए गए हैं. वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे. इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था और वे जिम्बाब्वे के खिलाफ फॉर्म में वापसी की उम्मीद करेंगे. मयंक यादव भी दो साल बाद T20I टीम में वापसी कर रहे हैं. भारत के हेड कोच गौतम गंभीर टीम के साथ नहीं होंगे. रेगुलर हेड कोच की गैर-मौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण एक बार फिर स्टैंड-इन आधार पर भारत को कोचिंग देंगे.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन T20I मैच 23, 25 और 26 जुलाई को खेले जाएंगे. ये तीनों मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेले जाएंगे. भारत और जिम्बाब्वे के बीच आखिरी बार चेन्नई में टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज के दौरान खेला गया था, जहां भारत ने 4 विकेट पर 256 रन बनाने के बाद 72 रन की शानदार जीत हासिल की थी.
भारत बनाम जिम्बाब्वे T20I सीरीज का लाइव टेलीकास्ट United8 स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा. मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप पर की जाएगी. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.
भारत बनाम जिम्बाब्वे T20I सीरीज के मैच आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में देख सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी. जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिशटीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले पर प्रसारित होगा उस पर भारत बनाम जिम्बाब्वे T20I सीरीज के मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा.
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.
जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मैडेंडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा.
पहला T20I मैच - 23 जुलाई - शाम 4:30 बजे (IST) - हरारे स्पोर्ट्स क्लब
दूसरा T20I मैच - 25 जुलाई - शाम 4:30 बजे (IST) - हरारे स्पोर्ट्स क्लब
तीसरा T20I मैच - 26 जुलाई - शाम 4:30 बजे (IST) - हरारे स्पोर्ट्स क्लब