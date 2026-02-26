'मैच जीतें या हारें...', सूर्या ने टीम इंडिया में फूंकी जान, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय कप्तान का मास्टरस्ट्रोक

Advertisement
T20 World Cup 2026 India vs Zimbabwe: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुकी है. उसे सुपर-8 राउंड के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम को अंतिम-4 में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे के साथ-साथ वेस्टइंडीज को भी परास्त करना होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:21 PM IST
T20 World Cup 2026 India vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में पहला मैच साउथ अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे को रौंदने के लिए तैयार है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय खेमे की परीक्षा होगी. गुरुवार (26 फरवरी) को मैच में टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग-11 में दो बदलावों की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी हुई है.

सूर्या का बड़ा बयान

मैच शुरू होने से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बेहद चुटीला और सटीक बयान दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि 188 रनों जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले की भूमिका निर्णायक होती है. सूर्या ने कहा, ''जब आप 180-185 रनों का पीछा कर रहे हों, तो आप पावरप्ले में मैच जीत तो नहीं सकते, लेकिन वहां उसे हार जरूर सकते हैं.'' यह बयान भारत के उस शीर्ष क्रम के लिए एक बड़ा सबक था, जिसने महज 23 गेंदों के भीतर अपने 3 मुख्य विकेट गंवा दिए थे. कप्तान का मानना था कि जल्दी विकेट गिरने के कारण टीम वो साझेदारी नहीं बना पाई, जिसकी इस हाई-स्टेक्स मैच में जरूरत थी.

खेल का आनंद लेने की सलाह

जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव के तेवर बदले हुए नजर आए. टॉस के समय उन्होंने बेहद सकारात्मक पंच देते हुए कहा, "कैंप का माहौल पूरी तरह रिलैक्स्ड है. लड़कों से बस इतना कहा है कि पिछले मैच में जो हुआ उसे भूल जाएं और वैसे ही खेलें जैसे पिछले पूरे साल खेला है." उन्होंने खिलाड़ियों को हार के डर से बाहर निकलकर खेल का आनंद लेने की सलाह दी. कप्तान को भरोसा है कि जीत हो या हार, टीम हमेशा उससे कुछ न कुछ सीखकर ही निकलती है.

हार्दिक पांड्या के अनुभव का लाभ

सूर्या ने टीम हडल में हार्दिक पांड्या की भूमिका को बेहद खास बताया. उन्होंने कहा कि हार्दिक एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और वे जानते हैं कि उन्हें टेबल पर क्या लेकर आना है. कप्तान के अनुसार, टीम को उस समय हार्दिक के मार्गदर्शन की जरूरत थी और उनका अनुभव जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाएगा. इसके साथ ही सूर्या ने प्लेइंग-11 में अक्षर पटेल और संजू सैमसन की वापसी को टीम के संतुलन के लिए अनिवार्य बताया, जो यह दर्शाता है कि टीम अपनी रणनीतिक गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

जिम्बाब्वे: तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा.

भारत: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

T20 World Cup 2026Suryakumar Yadav

