Add Zee Business As A Preferred Source
App

160 KMPH की रफ्तार...शोएब अख्तर का World Record तोड़ेगा ये भारतीय तेज गेंदबाज? डेब्यू से पहले कह दी दिल की बात

Indian Fast Bowler Ashok Sharma: ये वही गेंदबाज है, जिसने आईपीएल 2026 में अपनी गति से सुर्खियां बटोरी थीं. उसने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 6 मैचों में 6 शिकार किए थे.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 08, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:47 PM IST
160 KMPH की रफ्तार...शोएब अख्तर का World Record तोड़ेगा ये भारतीय तेज गेंदबाज? डेब्यू से पहले कह दी दिल की बात
Image Credit: Indian Fast Bowler Ashok SharmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
160 KMPH की रफ्तार...शोएब अख्तर का World Record तोड़ेगा ये भारतीय तेज गेंदबाज?
Ashok Sharma15 min ago
2
Bank Recruitment15 min ago
3
Delhi building collapse16 min ago
4
Karnaprayag news23 min ago
5
Delhi news43 min ago