160 KMPH की रफ्तार...शोएब अख्तर का World Record तोड़ेगा ये भारतीय तेज गेंदबाज? डेब्यू से पहले कह दी दिल की बात

Indian Fast Bowler Ashok Sharma: क्रिकेट की दुनिया में जब भी सबसे तेज रफ्तार से गेंद फेंकने की बात आती है, तो पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर का नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने 161.3 किमी. प्रति घंटे (161.3 kmph) की रफ्तार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सालों पहले बना यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा. अब भारतीय क्रिकेट गलियारे से एक ऐसा नाम सामने आ रहा है, जो इस नामुमकिन से दिखने वाले रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की चाहत और माद्दा दोनों रखता है. यह कोई और नहीं, बल्कि राजस्थान से आने वाला 23 साल का तूफानी गेंदबाज है, जिसे पहली बार भारत की टी20I टीम में चुना गया है.
यहां दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की बात हो रही है, जो राजस्थान के रामपुर गांव से ताल्लुक रखते हैं. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी रफ्तार से तहलका मचाने वाले इस गेंदबाज की किस्मत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 22 विकेट चटकाने के बाद बदली थी. उन पर आईपीएल की टीम गुजरात टाइटंस ने दांव खेला था. हालांकि, वह ज्यादा विकेट तो नहीं ले सके, लेकिन अपनी तूफानी रफ्तार से सुर्खियों में जरूर आए.
अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 154.2 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो उस सीजन की सबसे तेज गेंद दर्ज की गई. उनकी इसी असाधारण गति को देखते हुए बीसीसीआई (BCCI) ने उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) सीरीज के लिए सीनियर भारतीय टीम में मौका दिया है. अपने डेब्यू से पहले ही इस गेंदबाज ने एक ताजा इंटरव्यू में बड़ा दावा करते हुए अपने दिल की चाहत बताई है.
'टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अशोक शर्मा ने अपने दिल की बात जुबां पर लाई. वह दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बनना चाहते हैं. अपनी रफ्तार को लेकर बात करते हुए अशोक ने कहा, 'मैंने कभी अपनी पेस (रफ्तार) से समझौता नहीं किया है. मेरा फोकस हमेशा अपनी गेंदबाजी में सुधार करने पर रहा है. अगर सब कुछ सही रहा, तो मैं एक दिन 160 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंदबाजी करूंगा. हालांकि, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता. मेरा पूरा ध्यान हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर है.'
जब अशोक से पूछा गया कि वे अपनी इस रफ्तार को और कैसे बढ़ाने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग रूम और टीम में अच्छा कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) होना बेहद जरूरी है. अशोक के मुताबिक, 'अगर टीम में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो आप खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे. कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको हर दिन मेहनत करने और बेहतर होने के लिए उकसाती है. यह आपको बतौर क्रिकेटर और मजबूत बनने में मदद करती है.'