भारत के 5 खूंखार क्रिकेटर... जो जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज में जमकर मचाएंगे तबाही! अकेले दम पर पलट सकते हैं मैच

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत आज से होने जा रही है. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. आयरलैंड ने पिछले महीने जून में टीम इंडिया को 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से हराया था. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर एक T20I मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, टीम इंडिया हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम से लगातार 4 T20I मैच हार गई.
इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-0 से हराया था. टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ करने की उम्मीद करेगी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन T20I मैच 23, 25 और 26 जुलाई को खेले जाएंगे. ये तीनों मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेले जाएंगे. आइए आपको उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ इस तीन मैचों की T20I सीरीज में जमकर तबाही मचा सकते हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद श्रेयस अय्यर अपनी बेहतरीन फॉर्म को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी जारी रखना चाहेंगे. श्रेयस अय्यर पारी को बुनने के साथ-साथ बड़े शॉट्स लगाने की भी काबिलियत रखते हैं, और वह भारत के लिए इस सीरीज में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान अभिषेक का प्रदर्शन आखिरी तीन मुकाबलों में कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में वह जिम्बाब्वे के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे. अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले 6 टी20 मैचों में अब तक कुल 179 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ भले ही टीम इंडिया को टी20 और वनडे सीरीज गंवानी पड़ी, लेकिन प्रिंस यादव ने अपनी रफ्तार और शानदार यॉर्कर से खासा प्रभावित किया था, हालांकि वह सीरीज में ज्यादा विकेट नहीं चटका सके थे, जिसकी भरपाई वह जिम्बाब्वे के खिलाफ करना चाहेंगे. शुरुआती ओवरों के साथ प्रिंस अंतिम ओवरों में भी अपनी स्पीड और सटीक लेंथ के कारण हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे, हालांकि इस सीरीज में उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वैभव सूर्यवंशी के पास जिम्बाब्वे की कंडिशंस में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करने का सुनहरा मौका होगा. लगातार तीन मुकाबलों में फ्लॉप होने के बावजूद हर किसी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर होंगी.
अनुभवी तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे के खिलाफ मयंक यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. मयंक यादव अपनी रफ्तार की वजह से आईपीएल में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन वह काफी लंबे समय से इंजरी से जूझते रहे हैं, हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मयंक के पास छाप छोड़ने का सुनहरा मौका होगा. यही वजह है कि उनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें भी होंगी.