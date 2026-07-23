IND vs ZIM: जिम्बाब्वे का भारत के साथ सबसे बड़ा उलटफेर... लास्ट ओवर थ्रिलर में नहीं बने थे 8 रन, धोनी भी हुए फेल

पहली गेंद धोनी ने खेली और सिंगल लिया. दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल आए और लॉन्ग ऑफ पर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद तीसरी गेंद धोनी को मिली और उन्हें एक बार फिर इसे सिंगल के लिए ढकेल दिया. अक्षर पटेल की जगह उतरे ऋषि धवन ने चौथी गेंद डॉट खेली. 5वीं गेंद वाइड गई और भारत को एक रन मिला. वाइड के बाद धवन ने सिंगल लिया और धोनी को स्ट्राइक दे दी. आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 4 रन की दरकार थी और धोनी के हाथ में स्ट्राइक थी. कप्तान धोनी इस गेंद पर सिंगल रन ही बनाने में कामयाब हुए और जिम्बाब्वे ने 2 रन से जीत दर्ज कर ली. हालांकि, बाकी दो मुकाबले टीम इंडिया ने जीते और सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी.