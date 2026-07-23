IND vs ZIM: जिम्बाब्वे का भारत के साथ सबसे बड़ा उलटफेर... लास्ट ओवर थ्रिलर में नहीं बने थे 8 रन, धोनी भी हुए फेल

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज कुछ ही घंटों में हो जाएगा. शाम 4.30 बजे दोनों टीमें हरारे में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. इससे पहले हम आपको भारत-जिम्बाब्वे के उस मुकाबले की याद दिलाते हैं, जिसे टीम इंडिया कभी नहीं भूलेगी. जिम्बाब्वे ने ऐसा उलटफेर किया, कि एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया पर हमेशा के लिए एक दाग लग गया. आखिरी ओवर में टीम इंडिया 8 रन बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी.
मुकाबला 2016 में जून के ही महीने में हुआ था. ये टी20 सीरीज का पहला मुकाबला था. लास्ट ओवर थ्रिलर में जिम्बाब्वे की टीम ने महज 2 रन से रोमांचक जीत से दुनियाभर में डंका पीट दिया था. मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने टॉस जीकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. 111 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे की आधी टीम आउट हो चुकी थी. लेकिन 7वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे एल्टन चिगुम्बुरा ने टीम इंडिया का खेल बिगाड़ दिया.
चिगुम्बुरा ने हरारे में ऐसी तबाही मचाई कि भारतीय गेंदबाजों ने सोचा भी नहीं होगा. उन्होंने 7 छक्के और 1 चौके की मदद से महज 26 गेंद में 54 रन की पारी खेली. इस पारी के दम पर टीम का स्कोर 170 तक पहुंच गया. जिसके जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. 0 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को पहला झटका केएल राहुल के रूप में लग गया था.
टीम इंडिया ने 100 के स्कोर से पहले ही अपने 4 बल्लेबाज खो दिए थे. मनीष पांडे ने उम्मीद जगाई, उन्होंने 35 गेंद में 48 रन बनाए. जैसे-तैसे भारतीय टीम 19 ओवर में 163 के स्कोर तक पहुंची. अब टीम इंडिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन की दरकार थी. भारतीय फैंस जीत के लिए कॉन्फिडेंट थे क्योंकि क्रीज पर अक्षर पटेल और एमएस धोनी थे. लेकिन यहां दोनों ही फेल हो गए. जिम्बाब्वे के गेंदबाज नेविल मैडजिवा ने टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
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पहली गेंद धोनी ने खेली और सिंगल लिया. दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल आए और लॉन्ग ऑफ पर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद तीसरी गेंद धोनी को मिली और उन्हें एक बार फिर इसे सिंगल के लिए ढकेल दिया. अक्षर पटेल की जगह उतरे ऋषि धवन ने चौथी गेंद डॉट खेली. 5वीं गेंद वाइड गई और भारत को एक रन मिला. वाइड के बाद धवन ने सिंगल लिया और धोनी को स्ट्राइक दे दी. आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 4 रन की दरकार थी और धोनी के हाथ में स्ट्राइक थी. कप्तान धोनी इस गेंद पर सिंगल रन ही बनाने में कामयाब हुए और जिम्बाब्वे ने 2 रन से जीत दर्ज कर ली. हालांकि, बाकी दो मुकाबले टीम इंडिया ने जीते और सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी.