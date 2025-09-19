भारतीय महिला टीम रच सकती है इतिहास, विश्व कप से पहले हरमनप्रीत की टोली बनाएगी महारिकॉर्ड!
क्रिकेट

भारतीय महिला टीम रच सकती है इतिहास, विश्व कप से पहले हरमनप्रीत की टोली बनाएगी महारिकॉर्ड!

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का कल आखिरी मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमें सीरीज में 1-1 जीत के साथ बराबरी पर हैं. भारत ने पिछले मैच में कंगारू टीम को बुरी तरह से पठकनी दी थी. साथ ही टीम इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:36 PM IST
India w vs Australia w
India w vs Australia w

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का कल आखिरी मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमें सीरीज में 1-1 जीत के साथ बराबरी पर हैं. भारत ने पिछले मैच में कंगारू टीम को बुरी तरह से पठकनी दी थी. स्मृति मंधाना की शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने मुकाबला 102 रनों से जीता था. ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए कल के मैच में बड़ी चुनौती होने वाली है. भारतीय महिला टीम और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के पहले इस सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगी. साथ ही टीम इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

विमेंस टीम रच सकती है इतिहास
बता दें कि भारतीय महिला टीम आज तक कंगारुओं के खिलाफ कभी द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है. ऐसे में यह मुकाबला टीम इंडिया की दृष्टिकोण से बेहद अहम होने वाला है. इस सीरीज जीत के साख भारतीय महिला टीम का आत्मविश्वास बूस्ट हो होगा. भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि हर क्रम में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

मंधाना ने जगाई उम्मीदें
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम काफी संतुलित नजर आ रही है. पिछले मैच में स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 77 गेंद में शतक ठोक दिया था. उसके बाद गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा ने शानदार गेंदबाजी की. दीप्ति ने गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया. सीरीज का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है. सीरीज का आयोजन वनडे विश्व  कप की तैयारियों को देखते हुए किया गया है. 

कुछ इस तरह हैं टीमें 
भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), उमा छेत्री, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, तेजल हसब्निस, सयाली सतघरे, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव.

ऑस्ट्रेलिया- एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), ताहलिया मैकग्राथ, डार्सी ब्राउन, निकोल फाल्टम, एशले गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, चार्ली नॉट, फोबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.

India w vs Australia w

