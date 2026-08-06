INDW vs SAW का बदला शेड्यूल... बढ़ गए 3 T20I मैच, नोट कर लें मैच की तारीख

IND W vs SA W: दिसंबर में भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी. पहले ये दौरा 9 से 22 दिसंबर तक होने वाला था, लेकिन अब ये टूर और भी लंबा हो गया है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को बदलाव का ऐलान कर दिया है. इस दौरे पर पहले एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मुकाबले होने थे, लेकिन अब 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज भी जोड़ दी गई है. कम से कम एक हफ्ता एक्स्ट्रा महिला टीम को साउथ अफ्रीका में बिताना होगा.
इस दौरे पर 9 से 12 दिसंबर तक एक टेस्ट खेला जाएगा. वहीं, 6 से 22 दिसंबर तक ODI सीरीज खेली जाएगी. अब भारतीय टीम 26 से 30 दिसंबर के बीच T20I सीरीज भी खेलेगी. T20I मैच बेनोनी और पॉचेफस्ट्रूम में खेले जाएंगे. CSA का मानना है कि इससे दोनों टीमों को फरवरी में श्रीलंका में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा.
CSA के CEO फोलेट्सी मोसेकी ने एक बयान में कहा, "हमें भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के बदले हुए शेड्यूल की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है. इसमें त्योहारों के मौसम में T20 इंटरनेशनल सीरीज भी जोड़ी गई है, जिससे यह पक्का होगा कि हमारी प्रोटियाज महिला टीम को अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका में होने वाली पहली ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे अच्छी तैयारी का मौका मिले."
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भारत ने इस साल मार्च-अप्रैल में T20I सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, जिसमें उन्हें 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद दोनों टीमें इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने आईं, जहां साउथ अफ्रीका ने भारत को हराकर उनके सेमीफ़ाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका दिया.