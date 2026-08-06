Add Zee Business As A Preferred Source
App

INDW vs SAW का बदला शेड्यूल... बढ़ गए 3 T20I मैच, नोट कर लें मैच की तारीख

IND W vs SA W: भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका का दौरा दिसंबर में करेगी. इस टूर के शेड्यूल में अचानक बदलाव देखने को मिला है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को बदलाव का ऐलान कर दिया है. अब ये दौरा और भी लंबा होने वाला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 06, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:10 PM IST
INDW vs SAW का बदला शेड्यूल... बढ़ गए 3 T20I मैच, नोट कर लें मैच की तारीख

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
30 हजार फीट की ऊंचाई पर थमी सांसें, फ्लाइट का एग्जिट डोर खोलने पर अड़ गया पैसेंजर
2
3
4
5