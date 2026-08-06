INDW vs SAW का बदला शेड्यूल... बढ़ गए 3 T20I मैच, नोट कर लें मैच की तारीख

IND W vs SA W: दिसंबर में भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी. पहले ये दौरा 9 से 22 दिसंबर तक होने वाला था, लेकिन अब ये टूर और भी लंबा हो गया है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को बदलाव का ऐलान कर दिया है. इस दौरे पर पहले एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मुकाबले होने थे, लेकिन अब 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज भी जोड़ दी गई है. कम से कम एक हफ्ता एक्स्ट्रा महिला टीम को साउथ अफ्रीका में बिताना होगा.