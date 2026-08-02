IND vs SL: टेस्ट सीरीज से पहले अचानक उठाया गया बड़ा कदम, श्रीलंका में 3 दिन का हुआ ये मैच, क्या भारत को होगा फायदा?

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने भारत के दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरे के शेड्यूल में बदलाव का ऐलान किया है, जिसके तहत सीरीज से पहले होने वाले वॉर्म-अप मैच में एक दिन की कटौती कर दी गई है. वॉर्म-अप मैच को अब चार दिन के बजाय तीन दिन का कर दिया गया है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) के मुताबिक टीम इंडिया चार दिन के वॉर्म-अप मैच के बजाय तीन दिन का वॉर्म-अप मैच खेलेगी. यह वॉर्म-अप मैच 7 अगस्त को कोलंबो के NCC ग्राउंड्स पर शुरू होगा.
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) के बयान के अनुसार 4 अगस्त को भारतीय टीम के श्रीलंका पहुंचने का प्रोग्राम है. बयान में कहा गया है कि पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में होगा. हालांकि बयान में वॉर्म-अप मैच में एक दिन कम करने का कारण नहीं बताया गया और न ही यह संकेत दिया गया कि यह प्रस्ताव श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) की ओर से आया था या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से.
इससे पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम के ऐलान के बाद ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया, जबकि अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा नवंबर 2025 के बाद पहली बार रेड-बॉल टीम में लौटे. पिछले साल नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर रहने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट टीम में लौटे. हालांकि, BCCI ने कहा कि इंग्लैंड में हाल ही में हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान चोटिल होने के कारण उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी.
टेनिस एल्बो की चोट के कारण रवींद्र जडेजा IPL 2026 सीजन के बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं. इस बीच, वॉशिंगटन सुंदर, जो दाहिने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से उबर रहे हैं, वह भी पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिससे सारांश जैन के पहली बार टीम में चुने जाने का रास्ता साफ हो गया. तीन दिन का वॉर्म-अप मैच NCC ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो कोलंबो में सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड के पास है. इस मैच का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा. पिछले साल साउथ अफ्रीका के हाथों घरेलू सीरीज में 0-2 से हारने के बाद, श्रीलंका सीरीज में जीत भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के लिए बहुत जरूरी है.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन.