What is Korfball: क्या इस खेल को जानते हैं आप? भारत में नई लीग की शुरुआत, बंपर प्राइज मनी का ऐलान

भारतीय खेल जगत में एक अहम पड़ाव के रूप में, नई दिल्ली में कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग (KPL) की आधिकारिक शुरुआत कर दी गई है. यह देश की पहली प्रोफेशनल लीग है, जो पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों को एक साथ खेलने का मौका देती है और इस खेल को आगे बढ़ाने का काम करेगी.केपीएल का मकसद खेल में लैंगिक समानता को मजबूत करना और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच देना है. नया खेल, नई सोच” के नारे के साथ शुरू हुई इस लीग में आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कुल 25 लाख रुपये की इनामी राशि के लिए मुकाबला करेंगी.

कॉर्फबॉल क्या है?

कॉर्फबॉल एक अलग तरह का खेल है, जो धीरे-धीरे लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लड़के और लड़कियां एक ही टीम में मिलकर खेलते हैं.इस खेल की शुरुआत साल 1902 में नीदरलैंड्स में हुई थी. इसका मकसद था कि पुरुष और महिला खिलाड़ी एक साथ मैदान पर उतरें और खेल के जरिए बराबरी का संदेश दिया जा सके. कॉर्फबॉल में दो टीमें होती हैं और हर टीम में कुल आठ खिलाड़ी शामिल होते हैं—चार पुरुष और चार महिलाएं. इस खेल में बास्केटबॉल और नेटबॉल दोनों की झलक देखने को मिलती है. मैच के दौरान खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है कि गेंद को खंभे पर लगे ऊंचे बास्केट, जिसे कॉर्फ़ कहा जाता है, में डालकर अंक हासिल करें.

Add Zee News as a Preferred Source

समान जेंडर के खिलाड़ियों की मार्किंग

कॉर्फ़बॉल का एक अहम नियम यह है कि खिलाड़ी सिर्फ अपने ही जेंडर के विरोधी को डिफेंड कर सकते हैं. इससे खेल में संतुलन बना रहता है और सभी को बराबर मौका मिलता है. इस खेल में ज्यादा शारीरिक टकराव नहीं होता, बल्कि इसमें टीम वर्क, तेजी और सही रणनीति का बड़ा रोल होता है.

अधिकारियों से जुड़ी जानकारी

केपीएल की शुरुआत श्री गगनदीप हांडा, श्री अमनदीप सिंह, श्री चंदन कुमार, श्री पंकज कुमार और श्रीमती ज़ारा गधोक ने मिलकर की है.लीग के उद्घाटन समारोह की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीप जलाकर की गई. इस मौके पर कई खास मेहमान मौजूद रहे, जिनमें डॉ. वेल एस.एच. अव्वाद (दक्षिण एशिया के विदेशी संवाददाता क्लब के अध्यक्ष), सुश्री निधि शेखावत (केएफआई की उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी), हिमांशु मिश्रा (कोर्फ़बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष) और सुश्री नताशा (केएफआई कार्यकारी समिति की सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी) शामिल थे.

इंटरनेशनल स्तर पर भारत की मौजूदगी

भारत ने 1979 में कॉर्फबॉल को अपनाया था और तब से लेकर अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी लगातार बनाए रखी है. भारतीय कॉर्फबॉल महासंघ के मार्गदर्शन में टीम ने विश्व और एशियाई दोनों स्तरों पर नियमित रूप से हिस्सा लिया है. भले ही भारत अभी टॉप रैंकिंग देशों में शामिल नहीं है, लेकिन एशियाई टूर्नामेंट्स में कई पदक जीतकर टीम ने अपनी प्रगति साफ दिखाई है. खास बात यह है कि कॉर्फबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल कराने के लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं.

ये भी पढ़ें: SRH vs RR: प्रफुल-शाकिब के तूफान में उड़ी RR, सनराइजर्स हैदराबाद ने रोका राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ