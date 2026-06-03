7 साल बाद 5 मैचों की ODI सीरीज खेलेगा भारत, न्यूजीलैंड बोर्ड ने शेड्यूल का किया ऐलान, रिकॉर्ड्स की बारिश करेंगे विराट और रोहित

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक जबरदस्त क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान किया है, जिसमें भारत के लिए कई बड़े इंटरनेशनल मैच शामिल हैं. भारत को इस साल न्यूजीलैंड के दौरे पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 तक दो टेस्ट, 5 ODI और 5 T20I मैचों की सीरीज खेलनी है. मैचों की संख्या के लिहाज से, 12 मैचों का यह दौरा न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल दौरा होगा.
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न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक जबरदस्त क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान किया है, जिसमें भारत के लिए कई बड़े इंटरनेशनल मैच शामिल हैं. भारत को इस साल न्यूजीलैंड के दौरे पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 तक दो टेस्ट, 5 ODI और 5 T20I मैचों की सीरीज खेलनी है. मैचों की संख्या के लिहाज से, 12 मैचों का यह दौरा न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल दौरा होगा. 2019 के बाद यह पहला मौका होगा, जब भारत, न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. वहीं, 2022 के बाद यह भारत का न्यूजीलैंड में पहला 'व्हाइट-बॉल' दौरा होगा.
7 साल बाद यह पहला मौका होगा, जब भारत कोई 5 मैचों की ODI सीरीज खेलेगा. टीम इंडिया ने आखिरी बार 5 मैचों की ODI सीरीज जनवरी-फरवरी 2019 में न्यूजीलैंड के दौरे पर ही खेली थी. भारतीय टीम ने तब विराट कोहली की कप्तानी में न्यूजीलैंड को उसके ही घर में 4-1 से मात दी थी. 2019 के बाद से अब जाकर भारत 2026 में न्यूजीलैंड के दौरे पर 5 मैचों की ODI सीरीज खेलेगा. टीम इंडिया इसके अलावा न्यूजीलैंड में दो टेस्ट और 5 मैचों की T20I सीरीज खेलेगी.
भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में पांच मैचों की T20I सीरीज से होगी. इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां T20I मैच क्रमशः 24, 27, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे. पांच मैचों की ODI सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी और बाकी के मैच 4, 7, 10, 13 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेला जाएगा.
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, भारतीय टीम की मेजबानी करने के इस बड़े अवसर को लेकर बेहद उत्साहित है. वे न्यूजीलैंड की धरती पर विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं. NZC के मुख्य मार्केटिंग और कमर्शियल अधिकारी, ग्लेन क्रिचली ने कहा, 'जब क्रिकेट की बात आती है, तो भारत से बड़ा कोई नहीं है. हम न्यूजीलैंड के लोगों को एक ऐसा यादगार दौरा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. लोगों में जो जुनून और दीवानगी है, वह हैरान करने वाली है. खासकर उन खिलाड़ियों की बात करें जिनके दौरे पर आने की उम्मीद है, जैसे विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह.
पहला T20I - 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
दूसरा T20I - 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
तीसरा T20I - 27 अक्टूबर (वेलिंगटन)
चौथा T20I - 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)
पांचवां T20I - 1 नवंबर (हैमिल्टन)
पहला ODI - 4 नवंबर (ऑकलैंड)
दूसरा ODI - 7 नवंबर (वेलिंगटन)
तीसरा ODI - 10 नवंबर (हैमिल्टन)
चौथा ODI - 13 नवंबर (माउंट माउंगानुई)
पांचवां ODI - 15 नवंबर (माउंट माउंगानुई)
पहला टेस्ट - 19-23 नवंबर (वेलिंगटन)
दूसरा टेस्ट - 27 नवंबर-1 दिसंबर 2026 (क्राइस्टचर्च)
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