ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगा भारत, ऐसा करने वाला बनेगा दुनिया का केवल दूसरा देश
ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगा भारत, ऐसा करने वाला बनेगा दुनिया का केवल दूसरा देश

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मुकाबला आज यानी शुक्रवार 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही भारत इतिहास रच देगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 19, 2025, 02:15 PM IST
ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगा भारत, ऐसा करने वाला बनेगा दुनिया का केवल दूसरा देश

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मुकाबला आज यानी शुक्रवार 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही भारत इतिहास रच देगा. बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान को हराकर भारत पहले ही एशिया कप 2025 के SUPER-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुका है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ऐसे में ओमान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है.

ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगा भारत

ओमान के खिलाफ शुक्रवार शाम को अबू धाबी में होने वाला एशिया कप 2025 का मुकाबला भारत का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 250वां मैच होगा. ओमान के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में उतरते ही भारत 250 या उससे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन जाएगा. पाकिस्तान की टीम 250 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की पहली टीम है.

दुनिया में सबसे ज्यादा T20I मैच किस देश ने खेले?

दुनिया में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर दर्ज है. पाकिस्तान ने अभी तक कुल 275 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. पाकिस्तान को 275 T20I मैचों में से 157 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत काबिज है. भारत ने अभी तक कुल 249 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. भारत को 249 T20I मैचों में से 166 मुकाबलों में जीत मिली है. ओमान के खिलाफ मैदान में उतरते ही भारत 250 या उससे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन जाएगा.

दुनिया में सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाले देश

1. पाकिस्तान - कुल 275 मैच (157 जीते और 107 हारे)

2. भारत - कुल 249 मैच (166 जीते और 71 हारे)

3. न्यूजीलैंड - कुल 235 मैच (123 जीते और 95 हारे)

4. वेस्टइंडीज - कुल 228 मैच (95 जीते और 119 हारे)

5. श्रीलंका - कुल 212 मैच (96 जीते और 109 हारे)

भारतीय टीम लगाएगी जीत की हैट्रिक

टीम इंडिया ओमान को मात देकर एशिया कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाएगी. भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है. ऐसे में आज खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है. भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पायदान पर है. भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का शानदार आगाज किया. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा. दूसरी ओर, ओमान की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर खिताबी रेस से बाहर है. इस टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध 93 रन से हार का सामना किया, जिसके बाद यूएई ने उसे 42 रन से शिकस्त दी.

