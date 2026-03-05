Ind vs Eng: इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, श्रीलंका के साथ स्पेशल क्लब में होगी एंट्री

Advertisement
भारत और इंग्लैंड के बीच आज मुंबई के वानखेड़े में जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है. दोनों देशों के बीच कांटे की टक्कर है साथ ही जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा. वहीं, भारत के पास एक सुनहरा रिकॉर्ड बनाने का भी मौका होगा.

Mar 05, 2026, 06:47 PM IST
Image credit- X/BCCI
भारत और इंग्लैंड के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा.पहला सेमीफाइनल जीतकर न्यूजीलैंड की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है.अब आज के मैच के बाद यह तय हो जाएगा कि फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला किस टीम से होगा. इस मुकाबले में टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका है.टी20 विश्व कप के इतिहास में अब तक सिर्फ श्रीलंका की टीम ही ऐसा कारनामा कर पाई है, और अब भारतीय टीम के पास भी वही उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा अवसर है.आइए आपको बताते हैं कि अगर टीम इंडिया आज यह काम कर लेती है, तो वह एक नया इतिहास बना देगी.

एक बार हुआ है ऐसा

अब तक टी20 विश्व कप के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब मेजबान देश टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंच पाया हो.साल 2007 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में यह रिकॉर्ड केवल एक टीम के नाम है.साल 2012 में जब टी20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका के पास थी, तब श्रीलंकाई टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक जगह बनाई थी.हालांकि खिताबी मुकाबले में उसका सामना वेस्टइंडीज से हुआ और वहां उसे हार झेलनी पड़ी.उस समय श्रीलंका खिताब जीतने के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन टीम ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी.

भारत के पास सुनहरा मौका

अब टीम इंडिया के पास भी वैसा ही इतिहास दोहराने का सुनहरा मौका है.अगर भारत आज टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा देता है, तो वह श्रीलंका के बाद फाइनल में पहुंचने वाला दूसरा मेजबान देश बन जाएगा.हालांकि इसके लिए पहले उसे इंग्लैंड की चुनौती पार करनी होगी.वहीं अगर टीम इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड को भी हराकर ट्रॉफी जीत लेती है, तो वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली मेजबान टीम बन जाएगी.

क्या भारत रचेगी इतिहास?

टी20 विश्व कप के इतिहास में अब तक कोई भी होस्ट नेशन इस टूर्नामेंट का खिताब नहीं जीत पाया है.ऐसे में भारत के पास यह खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का बड़ा मौका है.इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी टीम लगातार दो बार खिताब जीतने में सफल नहीं रही है, इसलिए भारत के पास यह उपलब्धि हासिल करने का भी मौका रहेगा.भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में टीम की कमान संभाल रहे हैं और अपने पहले ही टूर्नामेंट में उन्होंने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया है.अब टीम यहां से कितनी दूर तक जाती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा.

