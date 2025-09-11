IND vs PAK: पाकिस्तान को रौंदते ही एशिया कप के अगले राउंड में होगी भारत की एंट्री, समझिए सुपर-4 का पूरा गणित
Advertisement
trendingNow12918405
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: पाकिस्तान को रौंदते ही एशिया कप के अगले राउंड में होगी भारत की एंट्री, समझिए सुपर-4 का पूरा गणित

एशिया कप 2025 में भारत का अगला मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान से होना है. यूएई को सिर्फ 27 गेंदों में ही 9 विकेट से धूल चटाकर भारत ने टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज किया. अगर टीम इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रही तो उसकी अगले राउंड यानी सुपर-4 स्टेज में एंट्री हो जाएगी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK: पाकिस्तान को रौंदते ही एशिया कप के अगले राउंड में होगी भारत की एंट्री, समझिए सुपर-4 का पूरा गणित

एशिया कप 2025 में भारत का अगला मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान से होना है. यूएई को सिर्फ 27 गेंदों में ही 9 विकेट से धूल चटाकर भारत ने टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज किया. इस जीत के हीरो रहे कुलदीप यादव और शिवम दुबे, जिनके दम पर भारत ने यूएई को सिर्फ 57 रन पर ही समेट दिया और फिर 93 गेंदे रहते आसानी से जीत दर्ज कर ली. भारत का अगला ग्रुप मैच पाकिस्तान से 14 सितंबर को होना है. अगर टीम इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रही तो उसकी अगले राउंड यानी सुपर-4 स्टेज में एंट्री हो जाएगी. आइए जानते हैं सुपर-4 का पूरा समीकरण...

भारत और पाकिस्तान की टक्कर

भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप-ए में मौजूद हैं. इनके अलावा ओमान और यूएई भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं. भारत ने एक मुकाबले खेल लिया है, जबकि पाकिस्तान का पहला मैच ओमान से 12 सितंबर को है. पाकिस्तान की नजरें इस मैच में जीत के साथ भारत के खिलाफ मैच में उतरने पर होंगी. भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान को रौंदते ही सुपर-4 में पहुंचेगा भारत

भारतीय टीम अगर पाकिस्तान को हराने में सफल रहती है तो उसकी यह लगातार दूसरी जीत होगी. यूएई को धूल चटाकर भारत ने दो अंक अर्जित कर लिए हैं. पाकिस्तान पर जीत मिलती है तो उसके चार अंक हो जाएंगे. ऐसे में टीम ग्रुप में टॉप रहते हुए सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. अपने आखिरी मुकाबले में अगर उसे हार भी मिलती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, भारत का आखिरी ग्रुप मैच ओमान से है और ओमान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वह भारत को हरा पाए.

सुपर-4 का पूरा समीकरण

दरअसल, सभी टीमें तीन-तीन ग्रुप मैच खेलती हैं, जिसके बाद टॉप-2 में रहने वाली टीम सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करती हैं. भारत पाकिस्तान को हरा देगा तो उसके दो जीत के साथ चार अंक हो जाएंगे और टीम जबरदस्त रनरेट के चलते वह पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहते हुए सुपर-4 में जगह बना लेगी. देखना यह दिलचस्प होगा कि सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन होती है. हालांकि, प्रबल संभावना पाकिस्तान की लग रही है, क्योंकि उसके दो मुकाबले ओमान और यूएई से हैं, जिन्हें हराना आसान है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanAsia Cup 2025

Trending news

'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
;