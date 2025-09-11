IND vs PAK: पाकिस्तान को रौंदते ही एशिया कप के अगले राउंड में होगी भारत की एंट्री, समझिए सुपर-4 का पूरा गणित

एशिया कप 2025 में भारत का अगला मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान से होना है. यूएई को सिर्फ 27 गेंदों में ही 9 विकेट से धूल चटाकर भारत ने टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज किया. इस जीत के हीरो रहे कुलदीप यादव और शिवम दुबे, जिनके दम पर भारत ने यूएई को सिर्फ 57 रन पर ही समेट दिया और फिर 93 गेंदे रहते आसानी से जीत दर्ज कर ली. भारत का अगला ग्रुप मैच पाकिस्तान से 14 सितंबर को होना है. अगर टीम इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रही तो उसकी अगले राउंड यानी सुपर-4 स्टेज में एंट्री हो जाएगी. आइए जानते हैं सुपर-4 का पूरा समीकरण...

भारत और पाकिस्तान की टक्कर

भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप-ए में मौजूद हैं. इनके अलावा ओमान और यूएई भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं. भारत ने एक मुकाबले खेल लिया है, जबकि पाकिस्तान का पहला मैच ओमान से 12 सितंबर को है. पाकिस्तान की नजरें इस मैच में जीत के साथ भारत के खिलाफ मैच में उतरने पर होंगी. भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.

पाकिस्तान को रौंदते ही सुपर-4 में पहुंचेगा भारत

भारतीय टीम अगर पाकिस्तान को हराने में सफल रहती है तो उसकी यह लगातार दूसरी जीत होगी. यूएई को धूल चटाकर भारत ने दो अंक अर्जित कर लिए हैं. पाकिस्तान पर जीत मिलती है तो उसके चार अंक हो जाएंगे. ऐसे में टीम ग्रुप में टॉप रहते हुए सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. अपने आखिरी मुकाबले में अगर उसे हार भी मिलती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, भारत का आखिरी ग्रुप मैच ओमान से है और ओमान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वह भारत को हरा पाए.

सुपर-4 का पूरा समीकरण

दरअसल, सभी टीमें तीन-तीन ग्रुप मैच खेलती हैं, जिसके बाद टॉप-2 में रहने वाली टीम सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करती हैं. भारत पाकिस्तान को हरा देगा तो उसके दो जीत के साथ चार अंक हो जाएंगे और टीम जबरदस्त रनरेट के चलते वह पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहते हुए सुपर-4 में जगह बना लेगी. देखना यह दिलचस्प होगा कि सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन होती है. हालांकि, प्रबल संभावना पाकिस्तान की लग रही है, क्योंकि उसके दो मुकाबले ओमान और यूएई से हैं, जिन्हें हराना आसान है.