Asia Cup में पाकिस्तान के साथ मैच तो होगा लेकिन... भारत सरकार ने विरोध के बीच दिया ग्रीन सिग्नल

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 दुबई में 9 से 28 सितंबर के बीच खेला जाएगा. जब से इसके शेड्यूल का ऐलान हुआ है तमाम क्रिकेट फैंस के मन में सवाल है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबला खेलेगी? इस मैच को लेकर भारत सरकार ने अब अपना रुख साफ कर दिया है. भारत सरकार ने इस मुकाबले को ग्रीन सिग्नल को दे दिया, लेकिन साफ कहा है कि टीम इंडिया बाइलेट्रल सीरीज में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टक्कर 14 सितंबर को होनी है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच खेलकर से करेगी.

IND vs PAK मैच को हरी झंडी

इसी साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत सीमा पार मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर किया. इसके बाद से ही मांग हो रही कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने सभी रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए, चाहे वह क्रिकेट हो क्यों न हो. कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने तो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप मैच को बॉयकॉट करने की मांग की, लेकिन इस बीच भारत सरकार ने इस मुकाबले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है.

एशिया कप में होगा मैच, लेकिन...

खेल मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्पोर्ट्स इवेंट के संबंध में एक पॉलिसी लॉन्च की है. इस पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि दोनों देश बाइलेट्रल सीरीज में भाग नहीं लेंगे. इसमें कहा गया है, 'पाकिस्तान से जुड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार में उसकी समग्र नीति को दर्शाता है. जहां तक एक-दूसरे के देश में बाइलेट्रल सीरीज के आयोजनों का सवाल है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी. न ही भारत पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे.'

अन्य खेलों में भी लागू होगी पॉलिसी

खेल मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि ये पॉलिसी सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि अन्य खेलों में भी लागू होगी. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत उन इंटरनेशनल या मल्टी टीम टूर्नामेंट का हिस्सा होगा, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी या टीमें शामिल होंगी. पॉलिसी में कहा गया, 'हालांकि, इंटरनेशनल और मल्टीलेट्रल इवेंट्स के संबंध में, चाहे वे भारत में आयोजित हों या विदेश में, भारत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की प्रथाओं और अपने खिलाड़ियों के हितों द्वारा निर्देशित होता है. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय वेन्यू के रूप में भारत के उभरने पर विचार करना भी प्रासंगिक है.'

इसमें आगे कहा गया, 'इसके अनुसार भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग लेंगे, जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी शामिल होंगे. इसी प्रकार, पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीमों को भारत द्वारा आयोजित ऐसे मल्टीलेट्रल इवेंट्स में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.'

पाकिस्तान की हॉकी टीम नहीं आ रही भारत

भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 2023 में एशिया कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए. अब हाल ही में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 28 सितंबर से राजगीर में शुरू होने वाले एशिया कप हॉकी के लिए भारत आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना खेला जाएगा. उसकी जगह बांग्लादेश को एंट्री मिली है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने 2012-13 के बाद से कोई बाइलेट्रल सीरीज नहीं खेली है. तब से दोनों देशों की पुरुष और महिला टीमें केवल मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स और मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेली हैं.