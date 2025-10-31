'भारत ही जीतेगा विमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी', पाकिस्तान के इस क्रिकेटर ने सरहद पार से कर दी बड़ी भविष्यवाणी

भारत की महिला क्रिकेट टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने से महज एक कदम दूर है. भारत ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की और तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया महिला र्ल्ड कप 2025 में भारत के प्रदर्शन से काफी खुश हैं. दानिश कनेरिया को उम्मीद है कि टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगी.

'भारत ही जीतेगा विमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी'

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा, 'भारतीय महिला टीम इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है. उन्हें वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारत के पुरुष खिलाड़ियों ने एशिया कप जीता. अब भारतीय महिलाएं वनडे वर्ल्ड कप जीतेंगी. इसके बाद पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप को भारत जीतेगा.' दानिश कनेरिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत टीम बताते हुए कहा, 'भारत की महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल में जाने के लिए उन्हें आत्मविश्वास मिला है.'

पाकिस्तान के क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी

दानिश कनेरिया ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है. उनकी महिलाएं लड़कों के साथ भी खेलती हैं, उनका फिटनेस लेवल शानदार है. ऑस्ट्रेलिया ने शानदार मैच खेला, लेकिन भारतीय टीम ने मुकाबला अपने नाम किया.' दानिश कनेरिया ने जेमिमा रोड्रिग्स-हरमनप्रीत कौर की तारीफ में कहा, '338 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने शानदार बल्लेबाजी की. खासतौर पर जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार पारी खेली. उन्होंने क्रीज पर टिकते हुए टीम को जीत दिलाई. हरमनप्रीत कौर के साथ उनकी साझेदारी शानदार थी.'

भारतीय महिला टीम शानदार क्रिकेट खेल रही

पाकिस्तान के इस हिंदू क्रिकेटर ने आगे कहा, 'भारतीय टीम जल्द ही अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी. इसके बाद टीम ने खुद को संभाला. निचले क्रम ने भी अपना अहम योगदान दिया. भारतीय महिला टीम शानदार क्रिकेट खेल रही है. खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल शानदार है. फील्डिंग भी बेहतरीन है.' गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.5 ओवरों में 338 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने 119, जबकि एश्ले गार्डनर ने 63 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 48.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. जेमिमा रोड्रिग्स ने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ नाबाद 127 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत ने 88 गेंदों में 89 रन की पारी खेली. दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी हुई.