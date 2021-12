साउथ अफ्रीका से जीत के बाद भी पाकिस्तान से पीछे है भारत, जानिए कैसा है WTC Points Table का हाल

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में 113 रनों से धमाकेदार अंदाज में शिकस्त दे दी है. इसी के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर भारत की यह पहली जीत है, लेकिन इस जीत से भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैकिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है. भारतीय टीम अभी भी पाकिस्तान से पीछे है.

आईसीसी द्वारा जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने के बावजूद भी पीछे है. टीम इंडिया ने अब तक सात मैच खेले हैं, जिनमें 4 में जीत हासिल की है. वहीं, 1 में हार और दो मैच ड्रॉ हुए हैं. भारत के 64.28 प्रतिशत अंक है. वहीं, पाकिस्तान की टीम ने चार मैच खेले हैं, जिसमें तीन में जीत हासिल की है. इस तरह उसके 75 प्रतिशत अंक हैं. पाकिस्तान की टीम तीसरे नंबर पर हैं और भारत की टीम चौथे स्थान पर काबिज है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने तीनों ही मैच जीतकर पहले स्थान पर बरकरार है.

The #WTC23 standings after India’s win in the first #SAvIND Test pic.twitter.com/rNyK8GKRgs

— ICC (@ICC) December 30, 2021