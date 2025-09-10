IND vs UAE: अभिषेक-गिल का तूफान... यूएई के खिलाफ 27 गेंदों में ही जीता भारत, इस बल्लेबाज ने 350 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग
IND vs UAE: अभिषेक-गिल का तूफान... यूएई के खिलाफ 27 गेंदों में ही जीता भारत, इस बल्लेबाज ने 350 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग

भारत ने एशिया कप का धमाकेदार आगाज किया है. कुलदीप यादव और शिवम दुबे की दमदार गेंदबाजी के बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तूफानी पारियां खेलकर भारत की सिर्फ 27 गेंदों में ही जीत दिला दी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:21 PM IST
IND vs UAE: अभिषेक-गिल का तूफान... यूएई के खिलाफ 27 गेंदों में ही जीता भारत, इस बल्लेबाज ने 350 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग

India beat UAE: भारत ने एशिया कप का धमाकेदार आगाज किया है. यूएई के खिलाफ पहले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने सिर्फ 27 गेंदों में ही जीत दर्ज कर ली. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को मिली इस जीत का क्रेडिट गेंदबाजों को जाता है, जिन्होंने सूर्यकुमार यादव के पहले गेंदबाजी करने के फैसले को सही साबित करते हुए यूएई को सिर्फ 57 रनों पर ही ढेर कर दिया रन चेज करते हुए अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव का तूफानी अंदाज देखने को मिले, जिससे भारत ने 4.3 ओवर में ही एक विकेट खोकर 60 रन बना दिए और मुकाबला नाम किया. भारत ने 9 विकेट से इस मैच को जीतकर पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा दिया है, जिससे उनका अगला मुकाबला होना है.

कुलदीप-दुबे की कातिलाना गेंदबाजी

भारत ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया. जसप्रीत बुमराह ने भारत को पहली सफलता दिलाई, जिसके बाद यूएई की बैटिंग को तहस-नहस करने का जिम्मा कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने संभाला. कुलदीप ने एक ओवर में तीन विकेट लेकर यूएई की कमर ही तोड़ दी. उन्होंने सिर्फ 2.1 ओवर में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए. शिवम दुबे ने दो ही ओवर में यूएई को ढेर करने में अहम योगदान दिया. उन्होंने तीन विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला.

ताश के पत्तों की तरह बिखरी यूएई की बैटिंग

भारत की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे यूएई का बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला गया. ओपनर आलीशान शराफु (22) और मुहम्मद वसीम (19) को छोड़ दें तो अन्य कोई भी बलबाज डबल डिजिट में रन नहीं बना पाया. नतीजन यूएई की पारी 60 रन के टोटल तक भी नहीं पहुंच पाई. यूएई के आखिरी 8 विकेट सिर्फ 10 रनों के भीतर गिरे. 47 रन पर टीम को तीसरा झटका लगा था और 57 रन के स्कोर पर पूरी टीम ऑलआउट हो गई.

अभिषेक-गिल का तूफान, कप्तान सूर्या का स्वैग

58 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने छक्के के साथ पारी की शुरुआत की. उन्होंने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए कि वह जल्द से जल्द मैच फिनिश करना चाहते हैं और तूफानी अंदाज में बैटिंग जारी रखी. अभिषेक का विस्फोटक रूप देख शुभमन गिल ने भी बल्ला चला शुरू कर दिया. हालांकि, अभिषेक 48 रन के टीम स्कोर पर 30 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 16 गेंदों में दो चौके और तीन छक्कों के साथ यह रन बनाए.

इसके बाद आए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आते ही छक्का उड़ा दिया. शुभमन गिल ने चौका लगाकर मैच फिनिश कर दिया. गिल ने 9 गेंदों में 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से नाबाद 20 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और दो चौके शामिल रहे. वहीं, सूर्या दो गेंदों में 350 के स्ट्राइक रेट से 7 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत की यह विशाल जीत पाकिस्तान के लिए ट्रेलर की तरह है. भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से ही होना है. यह मैच 14 सितंबर को है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Ind vs UAEAsia Cup 2025IND vs Pak

;