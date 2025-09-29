WATCH: टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद अर्शदीप और तिलक ने बनाई ऐसी रील, सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा दिया

Arshdeep Singh recreates final match happening moment: टीम इंडिया ने दुबई के मैदान में गर्दा उड़ाते हुए एशिया कप 2025 का फाइनल जीत लिया. पाकिस्तान को रौंदते हुए टीम इंडिया ने नौवीं बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया. सूर्यकुमार यादव की टीम ने इस एडिशन में टूर्नामेंट के सात के सातों मैच जीतकर एशियाई 'अश्वमेध' यज्ञ की प्रतिज्ञा पूरी की. भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए एशिया कप अपने नाम किया. यानी पाकिस्तान एक बार फिर से बुरी तरह हारा है. उसे लगातार तीसरी बार भारत से इस एशिया कप में हार मिली है. इस हार के बाद अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा ने जमकर पाकिस्तान की मौज ली.

क्रिएट किया व्हाट हैपनिंग मॉमेंट

अर्शदीप सिंह, जो इस फाइनल मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे, उन्होंने जीत के हीरो तिलक वर्मा के साथ 'फाइनल मैच में आप परफॉर्म करते हैं, क्या हो रहा है?' वाले यादगार पल को दोहराकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर लीं. 147 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ की गेंदबाजी के चलते सेकेंड इनिंग की शुरुआत में ही 'मेन इन ब्लू' का स्कोर 20/3 हो गया था, लेकिन तिलक ने एक छोर संभाले रखा और 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाकर मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को एशिया कप दिला दिया.

यानी उन्होंने संजू सैमसन और शिवम दुबे के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाईं और दो गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया. मैच के बाद, अर्शदीप ने तिलक के साथ एक मजेदार रील बनाई वो फटाफट वायरल हो गई.

कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी

पाकिस्तान की टीम जब खेलने उतरी तो साहिबजादा फरहान की हाफ सेंचुरी के साथ 12 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 107/1 था लेकिन जब वो बड़े स्कोर के लिए छटपटा रहे थे, तभी कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दीं और आखिर में पूरी पाकिस्तान टीम पांच गेंद रहते 146 रन पर ढेर हो गई.

टूर्नामेंट में छाए रहे अर्शदीप

इससे पहले तेज गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत के खिलाफ हारिस रऊफ के भड़काऊ हाव-भाव का करारा जवाब दिया था. अर्शदीप का वो वीडियो भी वायरल हुआ था.