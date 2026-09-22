Asian Games: भारत को एशियन गेम्स में मिला पहला गोल्ड मेडल; टी20 में सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और ऋचा घोष की दमदार पारियों के बूते भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 216 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. टीम को शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने एक बार फिर धमाकेदार शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 10 ओवर में 99 रन जोड़े. मंधाना अच्छी लय में नजर आईं और उन्होंने अपना अर्धशतक सिर्फ 30 गेंदों में पूरा किया. मंधाना ने 45 गेंदों में 79 रनों की आतिशी पारी खेली.अपनी इस इनिंग के दौरान उन्होंने 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए.