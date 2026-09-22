Asian Games: भारत को एशियन गेम्स में मिला पहला गोल्ड मेडल; टी20 में सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

India Wins First Gold Medal Asian Games 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया है. यह खेलों के मौजूदा संस्करण में देश का पहला गोल्ड है. श्रीलंका को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. वहीं, बांग्लादेश को हराकर तीसरे स्थान के मैच में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज जीता. टीम इंडिया ने मुकाबले को 147 रनों से अपने नाम किया. यह टी20 इंटरनेशनल में टीम की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले 2018 में मलेशिया को 132 रनों से परास्त किया था. भारत ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में गोल्ड जीता है. उसने पिछली बार हांग्झो में भी में सोने पर कब्जा किया था.
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और ऋचा घोष की दमदार पारियों के बूते भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 216 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. टीम को शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने एक बार फिर धमाकेदार शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 10 ओवर में 99 रन जोड़े. मंधाना अच्छी लय में नजर आईं और उन्होंने अपना अर्धशतक सिर्फ 30 गेंदों में पूरा किया. मंधाना ने 45 गेंदों में 79 रनों की आतिशी पारी खेली.अपनी इस इनिंग के दौरान उन्होंने 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए.
दूसरे छोर, से शेफाली वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की. शेफाली ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और तीन छक्कों की मदद से 48 रन बनाए. नंबर तीन पर खुद को प्रमोट करके बल्लेबाजी करने आईं कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और 19 रन बनाकर आउट हुईं. हालांकि, अंत में ऋचा घोष ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 49 रनों की विस्फोटक पारी खेली. ऋचा ने अपनी इस नाबाद पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए.
ऋचा ने भारती फुलमाली के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए महज 19 गेंदों में 53 रनों की अटूट साझेदारी निभाई और भारत को विशाल टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा. भारत की ओर से इस पारी में कुल 13 छक्के लगे। इससे पहले, टीम इंडिया ने साल 2023 में हांगकांग के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 12 छक्के लगाए थे.
from the Gold Medal match as #TeamIndia secure their biggest victory (by runs) in women's T20Is
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— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
भारत से मिले 217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई बल्लेबाजी पूरी तरह आउट ऑफ फॉर्म दिखी. टीम 15.4 ओवर में 69 रनों पर सिमट गई. उसके लिए कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने 2-2 विकेट झटके.