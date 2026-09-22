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Asian Games: भारत को एशियन गेम्स में मिला पहला गोल्ड मेडल; टी20 में सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

India Wins First Gold Medal Asian Games 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में श्रीलंका को हरा दिया है. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया. श्रीलंका सिल्वर और पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल मिला.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 22, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:16 PM IST
Asian Games: भारत को एशियन गेम्स में मिला पहला गोल्ड मेडल; टी20 में सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा
Image Credit: भारतीय महिला क्रिकेट टीम. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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