Advertisement
trendingNow13100541
Hindi Newsक्रिकेटIND U19 vs ENG U19: भारत ने जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप... वैभव सूर्यवंशी के प्रहार से इंग्लैंड पस्त, टीम इंडिया छठी बार चैंपियन

IND U19 vs ENG U19: भारत ने जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप... वैभव सूर्यवंशी के प्रहार से इंग्लैंड पस्त, टीम इंडिया छठी बार चैंपियन

India vs England under 19: भारत ने चार साल के बाद एक बार फिर से अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. उसने शुक्रवार (6 फरवरी) को हरारे में इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से फाइनल में जीत हासिल की. टीम इंडिया ने पिछली बार 2022 में भी इसी टीम को खिताबी मुकाबले में हराया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND U19 vs ENG U19: भारत ने जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप... वैभव सूर्यवंशी के प्रहार से इंग्लैंड पस्त, टीम इंडिया छठी बार चैंपियन

IND U19 vs ENG U19: भारत ने चार साल के बाद एक बार फिर से अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. उसने शुक्रवार (6 फरवरी) को हरारे में इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से फाइनल में जीत हासिल की. टीम इंडिया ने पिछली बार 2022 में भी इसी टीम को खिताबी मुकाबले में हराया था. भारत ने रिकॉर्ड छठी बार ट्रॉफी को अपने नाम किया है. अब तक ऑस्ट्रेलिया ने इसे चार और पाकिस्तान ने दो बार जीता है. आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इस बार टूर्नामेंट अजेय रही. उसने अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को ग्रुप राउंड में रौंदा था. उसके बाद सुपर सिक्स में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी. सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को परास्त करके उसने फाइनल में अपना स्थान पक्का किया था.

वैभव की ऐतिहासिक पारी

फाइनल में टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की चुनौती थी. यह टीम 1998 के बाद चैंपियन बनने का सपना लेकर खिताबी मुकाबले में पहुंची थी. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रियू ने कहा कि वह भी गेंदबाजी करने वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने फाइनल में ऐसी पारी खेल दी, जिसे भविष्य में लंबे समय तक याद किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

वैभव ने मचाया कहर

वैभव ने 80 गेंद पर 175 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस खूंखार बल्लेबाज ने 15 चौके और 15 छक्के लगाए. उनके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे ने 51 गेंद पर 53 रन की पारी खेली. वेदांत त्रिवेदी ने 36 गेंद पर 32 और विहान मल्होत्रा ने 36 गेंद पर 30 रनों का योगदान दिया. विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू ने 31 गेंद पर 40 और कनिष्क चौहान ने 20 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाकर टीम को 400 रनों के पार पहुंचाया. भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा किया.

ये भी पढ़ें: 80 गेंद, 175 रन... हरारे में वैभव सूर्यवंशी की आंधी, 15 छक्कों का तूफान, रहम की भीख मांगने लगे अंग्रेज

लड़कर हारा इंग्लैंड

टीम इंडिया से मिले 412 रनों के टारगेट के सामने इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवर में 311 रन ही बना सकी. उसके लिए कैलेब फाल्कनर ने सबसे ज्यादा 115 रन बनाए. वह एक छोर से अकेले लड़ते रहे और दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे. बेन डॉकिंस ने 66 और बेन मेयस ने 45 रन बनाए. कप्तान थॉमस रियू ने 31 रनों की पारी खेली. जेम्स मिंटो ने 28 रनों की पारी खेली और फाल्कनर के साथ आठवें विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया की जीत को कुछ देर के लिए टाला. फाल्कनर ने 63 गेंदों पर शतक लगाया और सबका दिल जीत लिया.

ये भी पढ़ें: फाइनल में गरजे वैभव सूर्यवंशी... अंडर-19 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सितारा, बना डाला 439 रन

वैभव सूर्यवंशी को मिले दो बड़े अवॉर्ड

मैच में 175 रनों की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने इस सीरीज में 7 मैचों में 439 रनों की पारी खेली. इसके लिए वैभव को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने टूर्नामेंट में 61.71 की औसत और 169.50 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे. इस दौरान वैभव के बल्ले से 41 चौके और 30 छक्के लगाए. वैभव ने एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

U19 World CupVaibhav SuryavanshiIndia vs England

Trending news

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
Agni-3 missile
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
Zee Real Heroes Award 2026
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी