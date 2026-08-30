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एशिया कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, थाईलैंड को किया परास्त; दीप्ति शर्मा बनीं टी20 की नंबर-1 बॉलर

Womens Asia Cup 2026 India vs Thailand Women: महिला एशिया कप 2026 के अपने पहले मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने थाईलैंड को 94 रनों से हरा दिया. शेफाली वर्मा की आक्रामक पारी और दीप्ति शर्मा के ऐतिहासिक बॉलिंग रिकॉर्ड की बदौलत भारत को यह शानदार जीत मिली.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 30, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:53 PM IST
एशिया कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, थाईलैंड को किया परास्त; दीप्ति शर्मा बनीं टी20 की नंबर-1 बॉलर
Image Credit: भारत ने थाईलैंड को महिला एशिया कप 2026 में हराया.Photo Credit: X@BCCIWomen

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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