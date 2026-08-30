एशिया कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, थाईलैंड को किया परास्त; दीप्ति शर्मा बनीं टी20 की नंबर-1 बॉलर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पावरप्ले के दौरान ही 65/1 का स्कोर बना लिया. उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 10 गेंदों में 4 चौकों की मदद से तेजतर्रार 19 रन बनाए, लेकिन दूसरा रन चुराने के प्रयास में वे रन आउट हो गईं. उनके जाने के बाद अपना टी20 डेब्यू कर रही प्रतिका रावल ने भी 18 गेंदों में 22 रनों की अच्छी पारी खेलकर लय बरकरार रखी. मैच को पूरी तरह से थाईलैंड की पहुंच से दूर ले जाने का काम शेफाली वर्मा ने किया. उन्होंने बिना किसी डर के बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों में अपना 19वां टी20 अर्धशतक पूरा किया. जब 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 101/2 था, तब शेफाली क्रीज पर जमी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 180 या उससे अधिक का स्कोर बना लेगा.