एशिया कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, थाईलैंड को किया परास्त; दीप्ति शर्मा बनीं टी20 की नंबर-1 बॉलर

Womens Asia Cup 2026 India vs Thailand Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रनों से हराकर अपने महिला एशिया कप अभियान की विजयी शुरुआत की. इस बड़ी जीत के बावजूद टीम इंडिया का एक बार फिर से बल्लेबाजी में लड़खड़ाना चिंता का विषय रहा. एक समय पर भारतीय टीम बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन पारी के दूसरे हाफ में अचानक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया. भारत ने केवल 36 रनों के भीतर अपने 7 विकेट खो दिए, लेकिन आखिरी ओवरों में क्रांति गौड़ की उपयोगी बल्लेबाजी की मदद से टीम 159/9 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. इसके जवाब में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में सिर्फ 65 रनों पर सिमट गई.
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पावरप्ले के दौरान ही 65/1 का स्कोर बना लिया. उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 10 गेंदों में 4 चौकों की मदद से तेजतर्रार 19 रन बनाए, लेकिन दूसरा रन चुराने के प्रयास में वे रन आउट हो गईं. उनके जाने के बाद अपना टी20 डेब्यू कर रही प्रतिका रावल ने भी 18 गेंदों में 22 रनों की अच्छी पारी खेलकर लय बरकरार रखी. मैच को पूरी तरह से थाईलैंड की पहुंच से दूर ले जाने का काम शेफाली वर्मा ने किया. उन्होंने बिना किसी डर के बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों में अपना 19वां टी20 अर्धशतक पूरा किया. जब 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 101/2 था, तब शेफाली क्रीज पर जमी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 180 या उससे अधिक का स्कोर बना लेगा.
India have started the #AsiaCup campaign with a big 94-run victory over Thailand.
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— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
नौवें ओवर में प्रतिका रावल के आउट होने के बाद थाईलैंड को वापसी का मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया. बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहीं शेफाली वर्मा जल्द ही सुलीपॉर्न लाओमी की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठीं. शेफाली ने 36 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 64 रन बनाए. लाओमी थाईलैंड की वापसी की मुख्य सूत्रधार रहीं, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. रावल और शेफाली को आउट करने के बाद उन्होंने ऋचा घोष को भी बिना खाता खोले (गोल्डन डक) पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिससे भारतीय टीम अचानक दबाव में आ गई.
इसका असर मध्यक्रम पर साफ दिखा. कप्तान हरमनप्रीत कौर 9 गेंदों में केवल 5 रन बना सकीं, जबकि दीप्ति शर्मा भी 5 रन बनाकर रन आउट हो गईं. भारतीय टीम का स्कोर 112/4 से घटकर 137/9 हो गया, यानी भारत ने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 25 रनों पर गंवा दिए. इसके बाद क्रांति गौड़ ने अंतिम ओवरों में महज 8 गेंदों में एक छक्के और एक चौके की मदद से नाबाद 15 रन बनाकर भारत को 159/9 तक पहुंचाया, जो शुरुआत को देखते हुए कम लग रहा था, लेकिन गेंदबाजों के लिए यह काफी साबित हुआ.
For her blazing knock of 64 runs off 36 balls, @TheShafaliVerma receives the Player of the Match award.
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थाईलैंड को मैच में बने रहने के लिए एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन पर शिकंजा कस दिया. क्रांति गौड़ ने नत्थाकन चंतम को जल्दी आउट किया, जिसके बाद नंदिनी शर्मा और श्री चरणी ने थाईलैंड के विकेट चटकाना जारी रखा. नंदिनी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट लिए (जिसमें लगातार दो गेंदों पर दो विकेट शामिल थे), जबकि चरणी ने 10 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. प्रेमा रावत ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए.
इस मैच का सबसे यादगार पल दीप्ति शर्मा के नाम रहा. अपने 150वें टी20 मैच में खेलते हुए उन्होंने केवल 1.1 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट (3/0) लेने का अद्भुत कारनामा किया. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लिया. दीप्ति ने पहले तीन गेंदों में दो विकेट चटकाए और अंत में नन्नापत कोंचारोएन्काई का विकेट लेकर थाईलैंड की पारी को समेट दिया. इस विकेट के साथ दीप्ति ने थाईलैंड की कप्तान थिपाचा पुत्थावोंग को पीछे छोड़ दिया और महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं.
A double wicket-maiden first and now a wicket off the first ball, @Deepti_Sharma06 picks up 3 wickets without conceding a run to seal India’s first victory in the #AsiaCup #INDvTHAI
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महिलाओं के T20I में सबसे ज्यादा विकेट
171 - दीप्ति शर्मा (भारत)
170 - थिपाचा पुत्थावोंग (थाईलैंड)
164 - हेनरीट इशिम्वे (रवांडा)
154 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)
153 - कैरी चैन (हांगकांग)
153 - ओनिचा कामचोम्फू (थाईलैंड)
दीप्ति शर्मा महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना कोई रन दिए 3 या उससे अधिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं. उन्होंने रविवार को दुबई में थाईलैंड के खिलाफ यह अविश्वसनीय कारनामा किया. पूरे महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास को देखें तो विश्व स्तर पर अब तक कुल 26 बार ही ऐसे किफायती स्पेल देखने को मिले हैं, जिनमें किसी गेंदबाज ने बिना कोई रन लुटाए 3 या उससे ज्यादा विकेट झटके हों.
भारत के लिए सबसे किफायती स्पेल
3/0 - दीप्ति शर्मा बनाम थाईलैंड (दुबई, 2026)
3/5 - रेणुका सिंह बनाम श्रीलंका (सिलहट, 2022)
3/6 - पूजा वस्त्रकार बनाम मलेशिया (कुआलालंपुर, 2018)
3/6 - तितास साधु बनाम श्रीलंका (हांगझोऊ, 2023)
3/6 - राधा यादव बनाम दक्षिण अफ्रीका (चेन्नई, 2024).