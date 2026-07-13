Add Zee Business As A Preferred Source
App

लॉर्ड्स में 'इतिहास' की नई इबारत! इंग्लैंड के गढ़ में भारतीय शेरनियों ने फहराया तिरंगा, टेस्ट में मिली यादगार जीत

England Women vs India Women One-off Test: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को पहले महिला टेस्ट में 270 रनों से करारी शिकस्त दी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मिली यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया युग है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:41 PM IST
लॉर्ड्स में 'इतिहास' की नई इबारत! इंग्लैंड के गढ़ में भारतीय शेरनियों ने फहराया तिरंगा, टेस्ट में मिली यादगार जीत
Image Credit: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हराया.Photo Credit: X/@BCCIWomen

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'वो कभी शिकायत नहीं करते...', पवन कल्याण की सर्जरी के बाद छलका पत्नी अन्ना का दर्द
Actor Pawan Kalyan29 min ago
2
Portugal31 min ago
3
cocktail34 min ago
4
Haldwani news39 min ago
5
Manmohan Singh40 min ago