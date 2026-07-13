लॉर्ड्स में 'इतिहास' की नई इबारत! इंग्लैंड के गढ़ में भारतीय शेरनियों ने फहराया तिरंगा, टेस्ट में मिली यादगार जीत

हाथ में बड़ी बढ़त होने के कारण भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में खेल को इंग्लैंड से पूरी तरह छीन लिया. मंधाना ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 70 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने मात्र 52 गेंदों में 50 रनों की तेज पारी खेली. हालांकि, यह पारी पूरी तरह से विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया के नाम रही. यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराकर इतिहास रच दिया. वह इस ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट शतक बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. यास्तिका ने 158 गेंदों में शानदार 113 रन बनाए, जिसमें 14 आकर्षक चौके शामिल थे. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को मैच में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में ला खड़ा किया. इसी की बदौलत कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे दिन चाय के समय 341/7 पर अपनी दूसरी पारी घोषित की. इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने 118 रन देकर पांच विकेट झटके, लेकिन तब तक लक्ष्य मेजबान टीम की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था.