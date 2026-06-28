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आज लॉर्ड्स में महामुकाबला! ऑस्ट्रेलिया को हराते ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत, हारते ही फंस जाएगा पूरा पेच

Women's T20 World Cup 2026 India vs Australia: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की रेस अब निर्णायक मोड़ पर है. रविवार को लॉर्ड्स में भारत का सामना अपराजेय ऑस्ट्रेलिया से होगा. टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल का समीकरण क्या है?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:22 AM IST
आज लॉर्ड्स में महामुकाबला! ऑस्ट्रेलिया को हराते ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत, हारते ही फंस जाएगा पूरा पेच
Image Credit: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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