आज लॉर्ड्स में महामुकाबला! ऑस्ट्रेलिया को हराते ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत, हारते ही फंस जाएगा पूरा पेच

Women's T20 World Cup 2026 India vs Australia: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की दौड़ रविवार को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. लॉर्ड्स में ग्रुप 1 के आखिरी मुकाबले में भारत का सामना दिग्गज ऑस्ट्रेलिया से होगा. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला उसके वर्ल्ड कप के भविष्य का फैसला करेगा. ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में शिकस्त मिली थी.
भारतीय टीम के लिए आगे बढ़ने का समीकरण बहुत सरल है. टूर्नामेंट की सबसे प्रबल दावेदार टीम को हराएं और अंतिम चार में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित करें. यदि भारत इस मैच में चूकता है, तो उसे सेमीफाइनल के लिए बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच के रिजल्ट का इंतजार करना होगा.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले मैच में मिली हार के बाद भारत ने प्रतियोगिता में शानदार वापसी की है. पाकिस्तान, नीदरलैंड और बांग्लादेश पर लगातार तीन जीत दर्ज कर दुनिया की तीसरे नंबर की टीम अब छह अंकों पर पहुंच गई है. इसके अलावा +2.268 का बेहतर नेट रन रेट भी उसके लिए फायदेमंद है.
An evening filled with warmth, inspiration, and national pride in London!
The High Commission of India, London, hosted #TeamIndia at India House in the august presence of Honourable Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal.
Captain Harmanpreet Kaur, Head… pic.twitter.com/saxZhwoSNq
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 27, 2026
ऑस्ट्रेलिया अब भी इस पूरी प्रतियोगिता के लिए एक बेंचमार्क बना हुआ है. चार मैचों में चार प्रभावशाली जीत के साथ छह बार की चैंपियन टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. +4.724 के असाधारण नेट रन रेट के साथ वे ग्रुप 1 में मजबूती से शीर्ष पर काबिज हैं और अपनी नियति को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यह रही है कि वे किसी एक खिलाड़ी के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर नहीं रहे हैं. हर मैच में अलग-अलग खिलाड़ियों ने जीत में भूमिका निभाई है, जो उनकी टीम की गहराई को दिखाता है. अनुभवी ऑलराउंडर एलिस पेरी ने अपनी बल्लेबाजी में 127 रन बनाए हैं, जबकि स्पिनर सोफी मोलिनक्स 6 विकेटों के साथ उनकी सबसे सफल गेंदबाज रही हैं.
Manchester London
Travel day smiles & dialled-in focus as #TeamIndia heads to the capital for a blockbuster game against Australia #WomenInBlue | #T20WorldCup | #AUSvIND pic.twitter.com/otQGiNCM8L
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ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत का प्रदर्शन मुख्य रूप से कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है. उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने चार पारियों में 167 रन जोड़कर शीर्ष क्रम को स्थिरता दी है. वहीं, स्पिनर श्री चरणी ने इस टूर्नामेंट में इतिहास रचते हुए 12 विकेट हासिल किए हैं, जिससे वह मिडिल ओवरों में भारत का सबसे घातक हथियार बन गई हैं.
पहली बार लॉर्ड्स में टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया
रविवार का यह मुकाबला भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि भारतीय महिला टीम पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल खेलेगी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया को इस प्रतिष्ठित मैदान का अनुभव है, लेकिन 2023 में यहां इंग्लैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था.
इतिहास के पन्नों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी भारी नजर आता है. दोनों टीमें अब तक 37 टी20 इंटरनेशनल मैचों में मिली हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 27 बार जीत दर्ज की है, जबकि भारत को केवल 9 बार सफलता मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया का 5-1 का दबदबा है, जिसमें 2020 के फाइनल और 2023 के सेमीफाइनल की जीत शामिल है.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा और जियोस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी. यह मैच लॉर्ड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, राधा यादव.
ऑस्ट्रेलिया: सोफी मोलिनक्स (कप्तान), निकोला कैरी, ऐश गार्डनर, किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.