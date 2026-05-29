World Cup से पहले दुनिया को चेतावनी! जेमिमा-यास्तिका का तूफान, फिर डेब्यू पर नंदनी का 'कहर', भारत ने इंग्लैंड को रौंदा

India Women vs England Women: भारत ने आगामी महिला टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड को पहले टी20 मैच में 38 रनों से हराकर अपनी शानदार फॉर्म और इरादे जाहिर कर दिए हैं. जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया की अर्धशतकीय पारियों और नंदनी शर्मा के बेहतरीन डेब्यू स्पेल की बदौलत भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.
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India Women vs England Women: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अपने इंग्लैंड दौरे के पहले टी20 मैच में मेजबान टीम को 38 रनों से हराकर दूसरी टीमों को कड़ा संदेश दिया है. चेल्म्सफोर्ड के काउंटी ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया और डेब्यू करने वाली नंदनी शर्मा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. इससे भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है.
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 188/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसकी नींव जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया के बीच हुई 126 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी ने रखी. मेहमान टीम की शुरुआत काफी खराब रही थी, जब लॉरेन बेल ने पहले ही ओवर में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना को पवेलियन भेज दिया था. यहां से यास्तिका ने तुरंत गियर बदला और दूसरे ओवर में ईसी वोंग के खिलाफ 27 रन बटोरकर भारत की पारी को वापस पटरी पर ला दिया.
जेमिमा रोड्रिग्स भारत की ओर से सबसे सफल बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 40 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से शानदार 69 रन बनाए. दो साल बाद टी20 टीम में वापसी कर रही यास्तिका भाटिया ने भी 40 गेंदों में 54 रनों की संयमित पारी खेली और शुरुआती झटकों के बाद टीम का नियंत्रण बनाए रखा. पारी के अंत में दीप्ति शर्मा ने महज 13 गेंदों में 22 रन जोड़कर भारत को 190 के स्कोर के करीब पहुंचा दिया. लॉरेन बेल और सोफी एक्लेस्टोन की अगुवाई वाले इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण ने शुरुआत में तो सफलताएं हासिल कीं, लेकिन एक बार भारतीय बल्लेबाजों के सेट होने के बाद वे रनों की गति रोकने में नाकाम रहे.
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लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने सकारात्मक शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के निरंतर दबाव के कारण उन्होंने जल्द ही अपनी लय खो दी. अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही नंदनी शर्मा ने 4-0-34-3 के आंकड़ों के साथ प्रभावित किया और इंग्लैंड की रन चेज की कमर तोड़ दी. यह भारत की ओर से महिला टी20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू प्रदर्शनों में से एक है.
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एमी जोन्स ने 67 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर इंग्लैंड की उम्मीदों को जीवित रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहने के कारण उन्हें आवश्यक सहयोग नहीं मिला. इंग्लैंड का मध्यक्रम कोई बड़ी साझेदारी करने में विफल रहा, जबकि भारतीय स्पिनरों ने बीच के ओवरों में शिकंजा कसते हुए जरूरी रन रेट को पहुंच से बाहर कर दिया. पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने आउट होने से पहले 24 गेंदों में 21 रन बनाए. भारत की ओर से श्री चरणी ने 25 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि क्रांति गौड़ ने दो और दीप्ति शर्मा ने एक सफलता हासिल की. इंग्लैंड की पारी 150/8 पर ही सिमट गई. सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 मई को ब्रिस्टल में खेला जाएगा.
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