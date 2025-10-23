Advertisement
23 पारियों में 1000 रन, 25 साल की भारतीय खिलाड़ी का बड़ा कारनामा, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Pratika Rawal 1000 ODI Run: प्रतीका रावल डेब्यू के बाद से ही रन मशीन हुई हैं. उन्होंने वनडे करियर में बहुत जल्द नाम कमा लिया है. 23 अक्टूबर 2025 के दिन इस खिलाड़ी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला, जो इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था...

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:22 PM IST
Pratika Rawal
Pratika Rawal

Pratika Rawal 1000 ODI Run: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा स्टार ने कमाल कर दिया है. वनडे विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने रनों की बारिश की और कुछ ऐसा कर दिया, जो भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. उसने इस बड़े कारनामे के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है. यहां जिस स्टार खिलाड़ी की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि स्मृति मंधाना की ओपनिंग पार्टनर प्रतिका रावल हैं. डेब्यू के बाद से ही ये खिलाड़ी रन मशीन बनी हुई है और अब उसने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है. 

नवी मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में प्रतिका रावल ने अपने वनडे करियर के 1000 रन पूरे कर लिए. उन्होंने 23वें मुकाबले में यह कमाल कर दिखाया और सबसे कम पारियों में 1 हजार रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं. 12 रन बनाते ही उन्होंने यह मुकाम हासिल कर लिया. इस मैच से पहले मुकाबले से पहले प्रतिका के नाम 22 मैचों में 988 रन थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 रनों का आंकड़ा पार करते ही रावल ने इतिहास रच डाला.

विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की

वनडे में भारत के लिए सबसे तेज 1 हजार रन बनाने की उपलब्धि के साथ प्रतिका रावल ने ऑस्ट्रेलिया की लीजेंड लिंडसे रीलर की बराबरी की है. रीलर ने भी 23 पारियों में यह कमाल किया था. अब यह दोनों ही खिलाड़ी साथ सबसे कम पारियों में 1 हजार रन बनाने वाले दुनिया की संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं. 

सबसे कम पारियों में 1 हजार वनडे रन बनाने वाले महिला क्रिकेटर

  • प्रतीका रावल- 23 पारियां
  • लिंडसे रीलर-  23 पारियां
  • निकोल बोल्टन- 25 पारी
  • मेग लैनिंग- 25 पारी 

मिताली राज का रिकॉर्ड टूटा

प्रतिका ने इस उपलब्धि के साथ भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. मिताली ने अपने वनडे करियर में 29 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे, जबकि प्रतिका ने यह काम 6 पारियां पहले कर दिखाया. उनकी इस निरंतरता ने टीम इंडिया को एक नई मजबूती दी है. बहुत कम वक्त में प्रतीका रावल भारत की सबसे भरोसेमंद ओपनर बना दिया है.

प्रतिका रावल का वनडे करियर

प्रतिका रावल ने साल 2024 में डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक वो लगातार रनों की बारिश कर रही हैं. अब तक के वनडे करियर में उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं. जिनके दम पर वो एक हजार रनों का आंकड़ा पार कर चुकी हैं.

भारत की मजबूत शुरुआत

खबर लिखे जाने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 189 रन बना लिए हैं. 31 ओवर का खेल पूरा हो गया है. स्मृति मंधाना 100 जबकि प्रतीका रावल 76 रनों पर नाबाद हैं. दोनों के बीच 190 रनों की साझेदारी हो गई है.न्यूजीलैंड की बॉल विकेट के लिए तरस गई हैं. अब देखना होगा कि रावल इस मैच में कितनी बड़ी पारी खेलती हैं.

