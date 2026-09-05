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IND-W vs PAK-W Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, बतौर कप्तान हरमन का 150वां मैच

India Women vs Pakistan Women Live Score: महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 05, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:52 PM IST
IND-W vs PAK-W Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, बतौर कप्तान हरमन का 150वां मैच
Image Credit: भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला लाइव स्कोर

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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