IND-W vs PAK-W Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, बतौर कप्तान हरमन का 150वां मैच

महिला एशिया कप 2026 में भारत ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं. सफर की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ हुई थी. इस मैच को हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने 94 रनों से जीता. इसके बाद गुरुवार, 3 सितंबर को भारत का सामना हांगकांग चीन से हुआ. स्मृति मंधाना की ऐतिहासिक शतक के दम पर भारतीय टीम ने हांगकांग को 137 रनों से रौंद दिया. बात करें पाकिस्तान महिला टीम की तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक मुकाबला खेला है. थाईलैंड के खिलाफ हुए मैच को पाकिस्तान ने 35 रनों से जीता था.