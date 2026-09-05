IND-W vs PAK-W Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, बतौर कप्तान हरमन का 150वां मैच

IND-W vs PAK-W Asia Cup 2026 Live Score: महिला एशिया कप 2026 में आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना पाकिस्तान से हो रहा है. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. बतौर कप्तान हरमनप्रीत कौर अपना 150वां मैच खेल रही है. हरमन जीत के साथ इस मुकाबले को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेंगी. भारतीय प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
महिला T20I में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच
150* - हरमनप्रीत कौर (IND-W)
121 - चमारी अथापथु (SL-W)
100 - मेग लैनिंग (AUS-W)
96 - हीथर नाइट (ENG-W)
96 - डायने बिमेन्यिमाना (RWA-W)
भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग XI
भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (WK), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल
महिला एशिया कप 2026 में भारत ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं. सफर की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ हुई थी. इस मैच को हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने 94 रनों से जीता. इसके बाद गुरुवार, 3 सितंबर को भारत का सामना हांगकांग चीन से हुआ. स्मृति मंधाना की ऐतिहासिक शतक के दम पर भारतीय टीम ने हांगकांग को 137 रनों से रौंद दिया. बात करें पाकिस्तान महिला टीम की तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक मुकाबला खेला है. थाईलैंड के खिलाफ हुए मैच को पाकिस्तान ने 35 रनों से जीता था.
थाईलैंड को हराने में पाकिस्तान के छूटे पसीने
एक तरफ जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम विरोधियों को बुरी तरह रौंदकर इस मुकाबले तक पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का हाल ऐसा नहीं रहा है. थाईलैंड के खिलाफ मैच में उन्हें जीत तो मिली, लेकिन बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. मुनीबा अली ने 54 रनों की पारी खेलकर टीम की लाज बचाई थी. पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 119 रन बना सकी. हालांकि, इसके जवाब में थाईलैंड की टीम महज 84 रनों पर ढेर हो गई थी.
स्पिनर्स का रहेगा अहम रोल
दुबई में होने वाले इस मैच का नतीजा दोनों टीमों के स्पिनर्स तय कर सकते हैं. दुबई की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार तो है, लेकिन यहां स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं. इस पिच पर गेंद थोड़ी टर्न हो सकती है. मौसम की बात करें तो फैंस के लिए अच्छी खबर है. दुबई में बारिश होने की संभावना नहीं है और उम्मीद है कि मैदान पर सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात होगी.
एशिया कप में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
महिला एशिया कप में 2012 से लेकर 2024 तक दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हुई हैं. 2022 में हुए मैच में पाकिस्तान को एक जीत नसीब हुई, बाकी 5 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है. ध्यान देने वाली बात है कि महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में वनडे फॉर्मेट में हुई थी. हालांकि, टूर्नामेंट के पांचवें संस्करण से इसे T20 फॉर्मेट में बदल दिया गया. सात खिताबों के साथ भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है.
भारत और पाकिस्तान का स्क्वॉड
भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शेफाली, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव
पाकिस्तान महिला टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर