Advertisement
trendingNow12953621
Hindi Newsक्रिकेट

IND W vs SA W: भारत-साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप मैच को लेकर आई बुरी खबर, मंडरा रहा ये बड़ा संकट

टीम इंडिया ने महिला वर्ल्ड कप 2025 की धमाकेदार शुरुआत की है. पहले मुकाबले में श्रीलंका और फिर पाकिस्तान को धूल चटाकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. भारत का तीसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका से है. इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND W vs SA W: भारत-साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप मैच को लेकर आई बुरी खबर, मंडरा रहा ये बड़ा संकट

India Women vs South Africa Women: टीम इंडिया ने महिला वर्ल्ड कप 2025 की धमाकेदार शुरुआत की है. पहले मुकाबले में श्रीलंका और फिर पाकिस्तान को धूल चटाकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. भारत का तीसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका से है. इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यह मुकाबला एसीए-वीडीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. 

मैच पर मंडरा रहा ये खतरा

इस मैच के बाद भारत और साउथ अफ्रीका दोनों का अगला मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. इसलिए दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले दो अंक हासिल करने के इरादे से विशाखापत्तनम में उतरेंगी. मैच में बारिश खलल डाल सकती है. शहर में मंगलवार शाम से ही बारिश हो रही है. कई जगहों पर दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश हुई है. अगले 24 घंटों के लिए गुरुवार दोपहर तक भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

दो जीत के साथ टीम इंडिया के हौसले बुलंद

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत गुवाहाटी में सह-मेजबान श्रीलंका पर 59 रनों की जीत के साथ की और फिर कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. भारतीय टीम दो जीत से चार अंक लेकर इंग्लैंड के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है, जबकि नेट रन रेट के आधार पर वह दूसरे स्थान पर है.

दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

इसके विपरीत, साउथ अफ्रीका को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 33 मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम ने 20 मैच जीतकर बढ़त बनाई है. साउथ अफ्रीका को 12 मैच में जीत मिली है. एक मैच का परिणाम नहीं निकला है.

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

साउथ अफ्रीका टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजैन काप, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

ICC World Cup 2025India Women vs South Africa Women

Trending news

दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
Punjab Police
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
Navi Mumbai International Airport
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन