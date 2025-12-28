412 रन, 60 चौके-छक्के लेकिन एक भी... INDW vs SLW मैच में हुआ अजूबा, महिला क्रिकेट में पहली बार बना ये रिकॉर्ड

India Women vs Sri Lanka Women: भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच रविवार को ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे T20I में दोनों टीमों ने दिल खोलकर रन बनाए. भारतीय टीम ने 221 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इसके जवाब में श्रीलंका ने भी 191 रन बना दिए. T20I में ये भारत और श्रीलंका महिला टीम का सर्वाधिक स्कोर भी है. हालांकि, रनों की सुनामी वाले मैच में कुछ ऐसा हुआ, जो महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था.

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे T20I में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 221 रन टांग दिए. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्डतोड़ 162 रनों की साझेदारी हुई. मंधाना ने 80 और शेफाली ने 79 रन बनाए. आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने जलवा दिखाया और 350.00 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 16 गेंदों पर 40 रन बना दिए.

महिला क्रिकेट में पहली बार हुआ ये अजूबा

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों टीमों ने मिलाकर 412 रन बना दिए, लेकिन मैच में किसी बल्लेबाज ने शतक नहीं जड़ा. जी हां, भारत बनाम श्रीलंका महिला मैच में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा सेंचुरी के करीब पहुंचकर आउट हुईं. वहीं, श्रीलंका की तरफ से कप्तान चमारी अथापथ्थु ने सबसे अधिक 52 रन बनाए.

श्रीलंका महिला टीम ने बनाए 191 रन

मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने अंत तक लड़ाई लड़ी. कप्तान चमारी अथापथ्थु ने सबसे अधिक 52 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही भारत की पकड़ मजबूत हो गई. श्रीलंका ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए, जो महिला T20I में उनका उच्चतम स्कोर है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना ने इस मैच में इतिहास रच दिया. वो महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10000 रन बनाने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी बन गईं. मंधाना से पहले दुनिया की तीन महिला क्रिकेटर्स ने ये बड़ा कारनामा किया था, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का नाम भी शामिल है. मिताली ने संन्यास लेने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में 10868 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी सूजी बेट्स ने 343 पारियों में 10652 रन बनाए हैं. इंग्लैंड की पूर्व स्टार बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10273 रन हैं. भारत के लिए गर्व की बात ये है कि स्मृति मंधाना ने सिर्फ 280 पारियों में ये बड़ा कारनामा किया है. उन्होंने ये खबर लिखे जाने तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 10007 रन बना लिए हैं.

