India vs Afghanistan 2nd ODI:भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज को जीत लिया है. उसने बुधवार (17 जून) को लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 170 रनों से जीत हासिल की. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत पहली बार कोई वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है. भारत ने मेहमान टीम के सामने जीत के लिए 403 रनों का कठिन लक्ष्य रखा है. जवाब में अफगान टीम 44.3 ओवर में 232 रनों पर सिमट गई.
इस मैच में शुभमन गिल ने भारतीय वनडे टीम के पूर्णकालिक कप्तान के रूप में अपना पहला शतक (154 रन) जड़ा, जबकि ईशान किशन ने एक विस्फोटक पारी (125 रन) खेली. इसके बाद गेंदबाजी में गुरनूर बरार (3 विकेट) और अर्शदीप सिंह (3 विकेट) ने खतरनाक बॉलिंग करते हुए अफगान टीम को 250 रनों के अंदर समेट दिया. अफगानिस्तान के लिए सिर्फ रहमत शाह (79 रन) ही संघर्ष कर पाए. सीरीज का तीसरा मैच अब 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.
A clinical performance to seal the series! #TeamIndia register a massive 170-run victory in the 2nd ODI to take an unassailable 2-0 lead
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टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की. हालांकि, यह शुरुआत लंबी नहीं चली क्योंकि मोहम्मद सलीम साफी ने अपने पहले ही ओवर में जायसवाल (4) को आउट कर अफगानिस्तान को पहली सफलता दिलाई.
कप्तान शुभमन गिल नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए और रोहित शर्मा का साथ दिया. रोहित ने अपनी पारी के दौरान आक्रामक रुख अपनाते हुए छह चौके और दो छक्के लगाए, लेकिन वह अपने अर्धशतक से मात्र दो रन दूर रह गए. राशिद खान की एक शानदार लेग-ब्रेक गेंद ने उन्हें 48 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया.
नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए आए ईशान किशन ने मैदान पर आते ही बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और स्कोरबोर्ड को गति दी. गिल ने 17वें ओवर में नांग्यालिया खरोटे की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद किशन ने भी हाथ खोले और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर आक्रमण करते हुए 28वें ओवर में अपना पचासा पूरा किया. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की.
The perfect blend of timing and power
Rate that partnership in one word!
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मैच का 33वां ओवर ऐतिहासिक रहा.शुभमन गिल ने बिलाल सामी के ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना 9वां वनडे शतक और कप्तान के रूप में पहला शतक पूरा किया. इसी ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर चौकों की हैट्रिक लगाकर ईशान किशन ने भी अपना शतक पूरा कर लिया, जो 2022 के बाद उनका पहला वनडे शतक था. किशन ने अपनी फिफ्टी 52 गेंदों में पूरी की थी, लेकिन अगले 53 रन उन्होंने मात्र 19 गेंदों में ठोक दिए.
Shubman Gill in his element
Well played Captain
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Arms aloft, big smile, celebrations to cherish
Ishan Kishan, take a bow!
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किशन 125 रन (79 गेंद) बनाकर आउट हुए, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे. कप्तान गिल ने अपनी पारी जारी रखी और 150 रनों का आंकड़ा पार किया। वह 154 रनों (110 गेंद, 22 चौके, 2 छक्के) के अपने सर्वोच्च वनडे स्कोर पर खरोटे का शिकार बने. श्रेयस अय्यर ने 26 और वाशिंगटन सुंदर ने 19 महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिससे भारत 49.5 ओवर में 402 रन बनाकर ऑल आउट हुआ. अफगानिस्तान के लिए खरोटे ने चार और राशिद खान ने तीन विकेट झटके.