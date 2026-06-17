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IND vs AFG: शुभमन गिल-ईशान किशन का जोरदार प्रहार, गुरनूर-अर्शदीप का कहर, भारत ने अफगानिस्तान से जीती सीरीज

India vs Afghanistan: भारत ने अफगानिस्तान से वनडे सीरीज जीत ली है. शुभमन गिल और ईशान किशन के शानदार शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया. इसके बाद अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने गेंदबाजी में कमाल कर दिखाया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:49 PM IST
IND vs AFG: शुभमन गिल-ईशान किशन का जोरदार प्रहार, गुरनूर-अर्शदीप का कहर, भारत ने अफगानिस्तान से जीती सीरीज
Image Credit: शुभमन गिल, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार. Picture Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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