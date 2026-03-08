सबसे बड़े धुरंधर...टीम इंडिया ने तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप, सूर्या सेना ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह पीटा

T20 World Cup 2026 India vs New Zealand Final: भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 को जीत लिया है. टीम इंडिया तीसरी बार चैंपियन बनी है. उसने लगातार दूसरी बार खिताब को अपने नाम किया है. भारत इससे पहले 2007 और 2024 में खिताब को जीता था. सूर्यकुमार यादव अब महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए हैं.
T20 World Cup 2026 India vs New Zealand Final: भारतीय क्रिकेट टीम ने असंभव को संभव करके दिखा दिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसने रविवार (8 मार्च) को कुछ ऐसा करके दिखाया, जो अब तक नहीं हुआ था. टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को परास्त कर दिया. सूर्यकुमार यादव की टीम ने ट्रॉफी को डिफेंड करके दिखा दिया. 2024 में भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियन बना था और अब सूर्यकुमार यादव की कैप्टेंसी में टीम ने खिताब को फिर से अपने नाम कर लिया है. भारत वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा तीन टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना. वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम दो बार इस ट्रॉफी को जीत चुकी है.
भारत लगातार दो बार चैंपियन बनने वाला दुनिया का पहला देश बन गया. अब तक किसी भी देश ने ट्रॉफी को डिफेंड नहीं किया था. टीम इंडिया ने यह करके दिखाया. इसके अलावा अब तक कोई भी देश अपने घर में टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था. सूर्यकुमार की सेना ने इसे भी करके दिखाया. भारत ने 2007 और 2024 में खिताब जीता था. 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2024 में रोहित कप्तान थे. संयोग से दोनों ही दिग्गज इस ऐतिहासिक जीत के साक्षी बने. धोनी और रोहित पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहे.
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले देश
भारत- 2007, 2024, 2026
इंग्लैंड- 2010, 2022
वेस्टइंडीज- 2012, 2016
पाकिस्तान- 2009
श्रीलंका- 2014
ऑस्ट्रेलिया- 2021
शुरू से बना मोमेंटम, सैमसन और अभिषेक का प्रहार
अहमदाबाद में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के सामने टीम इंडिया के पक्ष में मैच शुरू होते ही मोमेंटम बन गया. अधिकांश फैंस नीली जर्सी पहनकर आए थे. यह स्टेडियम एक नीला समंदर बन गया था. उसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और भारत ने बल्लेबाजी करते हुए जोरदार प्रहार कर दिया. पिच ने शुरू में बल्लेबाजों का साथ दिया और इसका फायदा उठाते हुए भारतीय ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने 7.1 ओवरों में ही 98 रनों की साझेदारी कर दी. अभिषेक इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा दोहरा शतक लगाया. वह 21 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए.
सैमसन के साथ ईशान किशन ने मचाया धमाल
अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद सैमसन को ईशान किशन का साथ मिला. दोनों ने कीवियों पर प्रहार जारी रखा और दूसरे विकेट के लिए 48 गेदों पर 105 रन की साझेदारी कर दी. संजू सैमसन दुर्भाग्यशाली रहे और वह शतक पूरा नहीं कर पाए. वह 46 गेंद पर 89 रन बनाकर आउट हुए. सैमसन लगातार तीसरे मैचमें शतक से चूक गए. इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 में उन्होंने नाबाद 97 और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन बनाए थे.
भारत के एक ओवर में गिरे 3 विकेट
टीम इंडिया के लिए पारी का 16वां ओवर मनहूस रहा. जेम्स नीशम ने पहली गेंद पर संजू सैमसन का शिकार कर लिया. इसके बाद पांचवीं और छठी गेंद पर उन्होंने ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव का विकेट ले लिया. ईशान 25 गेंद पर 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. कप्तान सूर्या फाइनल मैच में खाता नहीं खोल पाए. हार्दिक पांड्या ने 13 गेंद पर 18 रन बनाए.
शिवम दुबे ने मचाया धमाल
टीम इंडिया को 250 रन का आंकड़ा शिवम दुबे ने पार कराया. उन्होंने कीवियों की जमकर धुनाई कर दी. शिवम ने 8 गेंदों का सामना किया और 26 रन ठोक दिए. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के उड़ाए. शिवम दुबे के दम पर भारत ने लगातार दूसरे मैच में 250 रन के आंकड़े को पार कर लिया. तिलक वर्मा 6 गेंद पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे. न्यूजीलैंड के जेम्स नीशम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.