फाइनल में बेटे ने मचाया गदर, भारत को जिताया अंडर-19 वर्ल्ड कप, मां का वादा- चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत

फाइनल में बेटे ने मचाया गदर, भारत को जिताया अंडर-19 वर्ल्ड कप, मां का वादा- 'चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत'

अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस मैच में कनिष्क चौहान के ऑलराउंड प्रदर्शन से उनके परिवार और गांव में जश्न का माहौल है. कनिष्क चौहान की मां सरिता चौहान ने कहा कि हमने कनिष्क के आने की पूरी तैयारी कर ली है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 07, 2026, 06:56 AM IST
अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस मैच में कनिष्क चौहान के ऑलराउंड प्रदर्शन से उनके परिवार और गांव में जश्न का माहौल है. कनिष्क चौहान की मां सरिता चौहान ने कहा कि हमने कनिष्क के आने की पूरी तैयारी कर ली है. उसका स्वागत 9 फरवरी को किया जाएगा. एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा.

कनिष्क चौहान की मां का वादा

कनिष्क चौहान की मां सरिता चौहान ने कहा कि कनिष्क को हम चूरमा खिलाकर उसका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे. उन्होंने अभिभावकों के नाम एक संदेश देते हुए कहा कि बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है, बस उसे सही समय पर जानने की जरूरत है. बच्चों को सपोर्ट करना जरूरी है. अगर सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे हमें उसका परिणाम भी देंगे.

बेटे के सम्मान में एक समारोह का आयोजन

कनिष्क के पिता प्रदीप चौहान ने कहा कि उसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी. हमें इस लेवल की परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा खेल दिखाया है, सच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी. हमें उम्मीद है कि हमारा बेटा बहुत जल्द सीनियर टीम में आएगा और देश का मान सम्मान बढ़ाएगा. उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को बेटे के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया. वह सच में आज बहुत अच्छा खेला है.

फाइनल में कनिष्क ने मचाया गदर

कनिष्क की बहन शिवानी चौहान ने कहा कि हम कनिष्क भैया के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं. उन्होंने इतना अच्छा खेला किया है, हमें उन पर बहुत गर्व है. कनिष्क के चाचा गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि सबसे पहले, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई. हम अपने बेटे के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि वह भविष्य में और भी बेहतर नतीजे देगा. कनिष्क के सम्मान में 9 फरवरी को हम एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, अब बस कनिष्क के आने का इंतजार है. कनिष्क के भतीजे राज ने कहा कि आज हमारे मामा का मैच था. उन्होंने चौके-छक्के भी मारे और विकेट भी लिए. हमें बहुत मजा आया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

Kanishk Chouhan

