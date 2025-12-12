वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों और रनों की बारिश कर रचा इतिहास, एक झटके में तोड़ दिया एबी डिविलियर्स का महारिकॉर्ड

Advertisement
वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मैच में 95 गेंद पर 171 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 14 छक्के जड़ दिए. महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से ऐसी पारी देखकर पूरी दुनिया हैरान है. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी के दौरान 180 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 12, 2025, 03:53 PM IST
वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों और रनों की बारिश कर रचा इतिहास

भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2025 में वैभव सूर्यवंशी की पारी की बदौलत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान एरॉन जॉर्ज के साथ दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. वैभव सूर्यवंशी डबल सेंचुरी के करीब थे, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के गेंदबाज उदिश सिरी ने भारतीय पारी के 33वें ओवर में उन्हें बोल्ड कर दिया.

एक झटके में तोड़ दिया एबी डिविलियर्स का महारिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी 171 रन बनाकर आउट हो गए और केवल 29 रन के अंतर से अपने दोहरे शतक से चूक गए. वैभव सूर्यवंशी के नाम अब यूथ ODI इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इससे पहले अगस्त 2002 में अंबाती रायडू ने टॉन्टन में इंग्लैंड के खिलाफ यूथ ODI मैच में 169 गेंदों पर नाबाद 177 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी का यह स्कोर (171 रन) कुल मिलाकर यूथ ODI इतिहास का 9वां सबसे बेस्ट स्कोर है.

हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया

वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही यूथ ODI में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने के मामले में शिखर धवन (155*), एबी डिविलियर्स (143), शुभमन गिल (160*) और कई बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने जब 56 गेंद पर शतक पूरा किया तो टीम के खिलाड़ियों ने डग-आउट से उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया. वैभव सूर्यवंशी ने तब बिना हेलमेट उतारे धीरे से अपना बल्ला उठाकर तालियों का जवाब दिया और फिर हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए सेंचुरी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Vaibhav Sooryavanshi

