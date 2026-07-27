क्या गौतम गंभीर की छुट्टी तय? जिम्बाब्वे में जीत के बाद लक्ष्मण को नया हेड कोच बनाने की मांग तेज

Cricket News in Hindi: जिम्बाब्वे पर भारत की 3-0 की जोरदार टी20 सीरीज जीत ने न केवल खराब परिणामों के दौर को समाप्त किया, बल्कि टीम में नया उत्साह भी भर दिया. आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से मिली हार ने टीम इंडिया पर दबाव बना दिया था. कार्यवाहक कोच वीवीएस लक्ष्मण के मार्गदर्शन में हुए इस बदलाव ने प्रशंसकों को जश्न मनाने और नई बहस छेड़ने का मौका दे दिया है. हरारे से बीसीसीआई द्वारा जारी एक ड्रेसिंग-रूम वीडियो के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं.
इस वीडियो में लक्ष्मण और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच हुई भावुक बातचीत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इसके वायरल होते ही प्रशंसकों ने मीम्स और तुलनाओं के जरिए बदलाव की मांग शुरू कर दी है. लक्ष्मण को गौतम गंभीर की जगह भारत का पूर्णकालिक मुख्य कोच बनाया जाना चाहिए, जबकि गंभीर केवल इंग्लैंड दौरे के बाद एक निर्धारित ब्रेक पर थे.
The vision was set. The execution was flawless
Experience the dressing room vibes as Head Coach VVS Laxman & Captain Shreyas Iyer reflect on a phenomenal series win
Watch | #TeamIndia | #ZIMvIND | @VVSLaxman281 | @ShreyasIyer15 https://t.co/YZSPZFke0O
— BCCI (@BCCI) July 27, 2026
लक्ष्मण ने उस समय जिम्मेदारी संभाली जब गंभीर और वरिष्ठ कोचिंग स्टाफ श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले विश्राम कर रहे थे. लक्ष्मण एक अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम की देखरेख कर रहे थे, जिसमें संजू सैमसन, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह जैसे कई नियमित खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे. इसके बावजूद भारत ने अधिकारपूर्ण जीत दर्ज की, जिसने यूके दौरे की निराशा के बाद टीम को फिर से मानसिक रूप से मजबूती प्रदान की है.
बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में लक्ष्मण ने विशेष रूप से श्रेयस अय्यर की सराहना की. उन्होंने कहा, ''मैं श्रेयस को विशेष बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उनके कप्तानी करियर की शुरुआत कठिन रही थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वापसी की, वह शानदार है. पहले मैच से एक दिन पहले हमसे जुड़ने के साथ ही वे बेहद आशावादी और सकारात्मक नजर आ रहे थे.''
लक्ष्मण ने अय्यर की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि उन्होंने युवा खिलाड़ियों से भरी टीम में विश्वास जगाया. उन्होंने बताया कि यूके दौरे पर गए खिलाड़ियों में से केवल चार या पांच ही इस टीम का हिस्सा थे. लक्ष्मण के अनुसार, इस जीत का बड़ा श्रेय कप्तान को जाता है, जिन्होंने हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया और उनमें जीत का अटूट विश्वास भरा.
A dominant performance from #TeamIndia as we clinch a clean sweep over Zimbabwe pic.twitter.com/qb9tc3mI6t
— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
अय्यर ने भी बदले में लक्ष्मण की भूमिका को स्वीकार किया और बताया कि कैसे उन्होंने टीम को पिछले दौरे की नाकामियों से उबरने में मदद की. अय्यर ने कहा कि छूटे हुए कैचों को छोड़कर टीम का प्रदर्शन पूरी सीरीज में बेहतरीन रहा. उन्होंने लक्ष्मण को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके शब्द हर दिन मैदान पर उतरते समय टीम को प्रेरित और उत्साहित करते थे.
जैसे-जैसे वायरल वीडियो और तुलनाएं बढ़ीं, लक्ष्मण ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन चल रही बहस का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है. सीरीज के बाद लक्ष्मण ने दोहराया कि वह केवल तब तक के लिए आए थे जब तक गंभीर और वरिष्ठ स्टाफ व्यस्त इंग्लैंड दौरे के बाद विश्राम कर रहे थे.
लक्ष्मण ने समझाया कि वरिष्ठ टीम के लिए कार्यवाहक की भूमिका निभाना उनके दायित्वों का हिस्सा है. उन्होंने कहा, ''यह पिछले चार वर्षों से हो रहा है, जब से मैंने बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (COE) के प्रमुख का पद संभाला है.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य कोच और कप्तान श्रीलंका में होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही लौटेंगे.