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क्या गौतम गंभीर की छुट्टी तय? जिम्बाब्वे में जीत के बाद लक्ष्मण को नया हेड कोच बनाने की मांग तेज

Cricket News in Hindi: जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की शानदार 3-0 की टी20 जीत ने यूके दौरे की निराशा को पीछे छोड़ दिया है. वीवीएस लक्ष्मण और श्रेयस अय्यर के ड्रेसिंग रूम वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशंसकों के बीच गौतम गंभीर की जगह लक्ष्मण को मुख्य कोच बनाने की बहस छिड़ गई है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:14 PM IST
क्या गौतम गंभीर की छुट्टी तय? जिम्बाब्वे में जीत के बाद लक्ष्मण को नया हेड कोच बनाने की मांग तेज
Image Credit: वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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