Advertisement
trendingNow12965891
Hindi Newsक्रिकेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मैच, 350 भी पड़ा छोटा, भारतीय तिकड़ी का सुनहरा रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों वनडे सीरीज का काउंटडाउन शुरु हो चुका है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हो रही है. आज हम आपसे बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2013 में हुई एक ऐतिहासिक जंग के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Aus
Ind vs Aus

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों वनडे सीरीज का काउंटडाउन शुरु हो चुका है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हो रही है. दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. जब-जब ये टीमें आमने-सामने आती हैं इस तरीके से खेलती हैं मानों कोई निजी दुश्मनी निकाल रही हों. ऐसे में आज हम आपसे बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2013 में हुई एक ऐतिहासिक जंग के बारे में. इस मुकाबले में दोनों ही टीम के बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़े थे. फिर जो हुआ आज भी इतिहास है.

बोर्ड पर 350
पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और जमकर रन बटोरे. ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी फेल रही. फिर बल्लेबाजी करने उतरे दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 94 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 102 रन ठोक दिए. उसके बाद बची कसर को कप्तान जॉर्ज बैली ने पूरी करते हुए 114 गेंदों में 13 चौके और 6 छक्कों की मदद से 156 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. मैच को फिनिशिंग टच एडम वोग्स ने दिया. उन्होंने 44 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 रन पहुंच गया.

6 विकेट से किया फतह
350 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ने एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत करते हुए 178 रन बना दिए. तब रोहित शर्मा 79 रन बनाकर आउट हो गए.  उनके साथ ही सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 102 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेली. शिखर का साथ भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने दिया. कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 66 गेंदों में 18 चौके और 1 छक्के की मदद से 115 रन बना डाले.  दोनों ही बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने ये मुकाबला 49.3 गेंदों में 6 विकेट से अपने नाम कर सभी के होश उड़ा दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रचेंगे कोहली इतिहास, तोड़ देंगे क्रिकेट जगत के 3 सबसे प्रचंड रिकॉर्ड, कंगारुओं पर होगा महावार
Ro-ko पर सबकी नजरें
भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन इस तिकड़ी की मुख्य अंग यानी रोहित और विराट आज भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं. आगामी वनडे सीरीज में सभी की नजरें दोनों दिग्गजों पर होंगी. यह उनके करियर की काफी अहम सीरीज होने वाली है. दोनों अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनकी सीट तय हो सकती है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliRohit Sharma

Trending news

'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
Rahul Gandhi
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक