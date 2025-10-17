भारत और ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मैच, 350 भी पड़ा छोटा, भारतीय तिकड़ी का सुनहरा रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों वनडे सीरीज का काउंटडाउन शुरु हो चुका है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हो रही है. दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. जब-जब ये टीमें आमने-सामने आती हैं इस तरीके से खेलती हैं मानों कोई निजी दुश्मनी निकाल रही हों. ऐसे में आज हम आपसे बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2013 में हुई एक ऐतिहासिक जंग के बारे में. इस मुकाबले में दोनों ही टीम के बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़े थे. फिर जो हुआ आज भी इतिहास है.

बोर्ड पर 350

पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और जमकर रन बटोरे. ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी फेल रही. फिर बल्लेबाजी करने उतरे दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 94 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 102 रन ठोक दिए. उसके बाद बची कसर को कप्तान जॉर्ज बैली ने पूरी करते हुए 114 गेंदों में 13 चौके और 6 छक्कों की मदद से 156 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. मैच को फिनिशिंग टच एडम वोग्स ने दिया. उन्होंने 44 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 रन पहुंच गया.

6 विकेट से किया फतह

350 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ने एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत करते हुए 178 रन बना दिए. तब रोहित शर्मा 79 रन बनाकर आउट हो गए. उनके साथ ही सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 102 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेली. शिखर का साथ भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने दिया. कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 66 गेंदों में 18 चौके और 1 छक्के की मदद से 115 रन बना डाले. दोनों ही बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने ये मुकाबला 49.3 गेंदों में 6 विकेट से अपने नाम कर सभी के होश उड़ा दिए.

Ro-ko पर सबकी नजरें

भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन इस तिकड़ी की मुख्य अंग यानी रोहित और विराट आज भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं. आगामी वनडे सीरीज में सभी की नजरें दोनों दिग्गजों पर होंगी. यह उनके करियर की काफी अहम सीरीज होने वाली है. दोनों अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनकी सीट तय हो सकती है.