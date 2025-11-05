साउथ अफ्रीका के खिलाफ रनों का अंबार लगा देगा ये खूंखार बल्लेबाज, धमाकेदार शतक से दे दी चेतावनी, ठोके 156 रन

India vs South Africa Test Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रहे यशस्वी जायसवाल भारत लौट आए हैं और आते ही उन्होंने शानदार शतक लगाया है. यशस्वी ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में शानदार वापसी की. उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के खिलाफ मैच की तीसरी पारी में एक शानदार शतक जड़ा. संयोग से यह स्टेडियम IPL में उनकी टीम (राजस्थान रॉयल्स) का घरेलू मैदान भी है. यशस्वी ने 120 गेंदों में ही शतक पूरा करके दर्शकों का दिल जीत लिया.

21 पारियों में पांचवां रणजी शतक

जनवरी 2025 के बाद यह यशस्वी का यह पहला रणजी ट्रॉफी मैच था. इस दौरान वह थोड़े समय के लिए मुंबई टीम से दूर रहे थे और हाल ही में भारत की ODI टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, जहां उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. यशस्वी ने चौथे दिन अपनी पिछली रात की अर्धशतकीय पारी को तीन अंकों में बदला और 2019 में डेब्यू करने के बाद से सिर्फ 21 पारियों में अपना पांचवां रणजी ट्रॉफी शतक दर्ज किया.

दबाव में शानदार प्रदर्शन

यशस्वी ने 120 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया. यह दबाव में उनके फॉर्म और प्रदर्शन की क्षमता को दिखाता है. इसी पारी के दौरान उन्होंने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार किया, इससे 10 मैचों में उनका औसत 57 से अधिक हो गया. अपनी इस पारी से उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को चेतावनी दे दी है. भारतीय टीम 14 नवंबर से अफ्रीकी टीम के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी.

ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन

यशस्वी ने गेंद से भी योगदान दिया. उन्होंने दीपक हुड्डा का विकेट लिया. दीपक ने राजस्थान के 617 पर छह घोषित स्कोर में 248 रन बनाए थे. जायसवाल के खाते में 17 फर्स्ट क्लास शतक हैं. इनमें सात शतक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं. हाल ही में उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना सातवां टेस्ट शतक जड़ा. इससे वह 24 साल की उम्र से पहले सात टेस्ट शतक बनाने वाले ग्रीम स्मिथ के बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज बन गए.