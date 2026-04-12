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Hindi Newsक्रिकेटभारत का ये खूंखार बल्लेबाज तोड़ चुका ब्रायन लारा के 400 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेबस होकर घंटों तड़पते रहे गेंदबाज

भारत का ये खूंखार बल्लेबाज तोड़ चुका ब्रायन लारा के 400 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेबस होकर घंटों तड़पते रहे गेंदबाज

भारत का एक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसा है, जो एक टेस्ट मैच में ब्रायन लारा के 400 रन के महारिकॉर्ड को तोड़ चुका है. वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने अप्रैल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में 400 रन बनाए थे. हालांकि भारत का एक बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को तोड़ चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 12, 2026, 11:53 AM IST
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भारत का ये खूंखार बल्लेबाज तोड़ चुका ब्रायन लारा के 400 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेबस होकर घंटों तड़पते रहे गेंदबाज

भारत का एक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसा है, जो एक टेस्ट मैच में ब्रायन लारा के 400 रन के महारिकॉर्ड को तोड़ चुका है. वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने अप्रैल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में 400 रन बनाए थे. ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ उस टेस्ट मैच में अपनी एकमात्र पारी में 582 गेंदों पर 43 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 400 रन ठोके थे. हालांकि भारत का एक बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को तोड़ चुका है. अब आप सोचेंगे कि यह कैसे मुमकिन है? तो हम आपको बताते हैं.

लारा के 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ चुका ये भारतीय

दरअसल, भारत के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई 2025 में खेले गए बर्मिंघम टेस्ट में 430 रन बनाए थे. बता दें कि शुभमन गिल ने एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में कुल 430 रन बना दिए थे. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ उस टेस्ट की पहली पारी में 269 रन बनाए थे. इसके अलावा दूसरी पारी में भी शुभमन गिल ने 161 रन ठोक दिए थे. कुल मिलाकर शुभमन गिल ने एक ही टेस्ट मैच में 430 रन बना दिए थे. ब्रायन लारा की बात करें तो वह एक ही टेस्ट मैच में अधिकतम 400 रन ही बना पाए हैं.

वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बल्लेबाज के नाम पर दर्ज

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ग्राहम गूच को वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. ग्राहम गूच पूरी दुनिया में एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके नाम एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ग्राहम गूच ने भारत के खिलाफ जुलाई 1990 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए एक टेस्ट मैच में 456 रन बनाए थे. ग्राहम गूच ने भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 333 रन और दूसरी पारी में 123 रन बनाए थे. एक टेस्ट मैच में 400 से ज्यादा रन बनाना कोई मजाक नहीं है. एक टेस्ट मैच में 400 रन बनाने के लिए बल्लेबाज को अपने टैलेंट, धैर्य और मानसिक मजबूती का प्रदर्शन करना होता है. बल्लेबाज को अपनी पारी को स्थिर और सुरक्षित तरीके से शुरू करना होता है और फिर धीरे-धीरे रन बनाने की गति बढ़ानी होती है.

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साल 2020 में किया था टेस्ट डेब्यू

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक शुभमन गिल 40 मैचों में 42.43 की औसत से 2843 रन बना चुका है. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 10 शतक और 8 अर्धशतक ठोके हैं. शुभमन गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में किया था. साल 2020 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से अभी तक शुभमन गिल ने 5 वर्षों के अंदर ही टेस्ट फॉर्मेट में 10 शतक ठोक दिए हैं. शुभमन गिल की उम्र अभी सिर्फ 26 साल ही है. शुभमन गिल जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उसे देखते हुए वह अगले 10 से 15 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं. टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास के बाद शुभमन गिल ने इस दिग्गज बल्लेबाज की फेवरेट पोजीशन नंबर-4 पर बैटिंग करना शुरू कर दी, इसके बाद तो मानों शुभमन गिल के करियर पर चार चांद लग गए.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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