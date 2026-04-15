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Hindi Newsक्रिकेट50 घंटे तक बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब गुमनामी के अंधेरे में खो गया भारत का ये खतरनाक बल्लेबाज

50 घंटे तक बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब गुमनामी के अंधेरे में खो गया भारत का ये खतरनाक बल्लेबाज

Unique Cricket Record: कोई बल्लेबाज अगर लगातार 50 घंटे तक बैटिंग कर जाए तो ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ऐसा हो चुका है. भारत के एक बल्लेबाज ने 50 घंटे, 5 मिनट और 51 सेकंड तक बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है. भारत के इस बल्लेबाज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जो उसकी इस बेहद खास उपलब्धि की महानता को बताता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 15, 2026, 02:31 PM IST
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Unique Cricket Record: कोई बल्लेबाज अगर लगातार 50 घंटे तक बैटिंग कर जाए तो ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ऐसा हो चुका है. भारत के एक बल्लेबाज ने 50 घंटे, 5 मिनट और 51 सेकंड तक बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है. भारत के इस बल्लेबाज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जो उसकी इस बेहद खास उपलब्धि की महानता को बताता है. हालांकि अब यह बल्लेबाज गुमनामी के अंधेरे में खो गया है.

50 घंटे तक बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

पुणे के रहने वाले विराग मारे नाम के एक बल्लेबाज ने साल 2015 में 24 की उम्र में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए. इस बल्लेबाज ने नेट्स पर 50 घंटे, 5 मिनट और 51 सेकंड तक बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. विराग मारे का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया. विराग मारे ने उस वक्त सबसे लंबी बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

बल्लेबाज ने कुल 2447 ओवर खेले

विराग मारे ने 50 घंटे, 5 मिनट और 51 सेकंड तक बैटिंग करने के दौरान कुल 2447 ओवर खेले. विराग मारे ने इसी के साथ ही इंग्लैंड के डेव न्यूमैन और रिचर्ड वेल्स का पिछला ज्वाइंट रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिन्होंने 48 घंटे तक बैटिंग की थी. विराग मारे ने नेट्स पर इस दौरान कुछ गेंदबाजों का सामना किया और बीच-बीच में बॉलिंग मशीन का भी सहारा लिया. गिनीज बुक के नियमों के मुताबिक विराग ने हर घंटे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया था.

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पुणे में वड़ापाव और जूस का ठेला लगाते थे

विराग मारे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि करीब 27 घंटे तक बैटिंग के बाद थकान उन पर हावी होने लगी थी, लेकिन उन्होंने बैटिंग जारी रखी. विराग मारे ने खुलासा किया कि जब उन्होंने बैटिंग बंद की तब भी उनमें दो से तीन घंटे तक और भी बल्लेबाजी करने की क्षमता बची हुई थी. विराग मारे अपना खर्च चलाने के लिए पुणे में वड़ापाव और जूस का ठेला लगाते थे और खेलते भी रहते थे. 50 घंटे 4 मिनट और 51 सेकंड तक बैटिंग करने के बाद विराग मरे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया था.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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